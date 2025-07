Ponte Veggia: collaudi in corso, riapertura entro fine luglio.

“Ad un mese esatto dalla chiusura dell’importante infrastruttura che collega i territori di Sassuolo e Casalgrande – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – questo pomeriggio abbiamo svolto un sopralluogo congiunto al cantiere alla presenza del Sindaco di Casalgrande e dei Presidenti delle province di Modena e Reggio Emilia che hanno riconosciuto l’ottimo lavoro svolto in sede di coordinamento dei lavori da parte del Comune di Sassuolo.

In questi giorni – prosegue il Sindaco – si stanno svolgendo i collaudi alla struttura che, sino ad ora, hanno dato esito positivo: fiducia per la conferma di una riapertura entro fine luglio.

Prosegue l’istallazione del parapetto che proteggerà la grande novità di questo ponte: un marciapiedi, separato dalla carreggiata, in grado di consentire l’attraversamento del ponte in sicurezza a pedoni e ciclisti.

Un ringraziamento particolare va al grande lavoro portato avanti in queste settimane dall’impresa e dai tecnici del Comune di Sassuolo che per mesi hanno lavorato nella progettazione del cantiere e nel coordinamento dei lavori in grado di realizzare, nel minor tempo possibile, quella che sarà un’infrastruttura completamente rinnovata, sicura ed accessibile”.