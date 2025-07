Modena: Luca Ward inaugura “santAGOstino, una piazza per la cultura”

Un palco sotto le stelle, una platea da 200 posti a cielo aperto, un nuovo allestimento tutto da scoprire e oltre trenta serate per vivere la città in modo inedito e sorprendente. Da venerdì 18 luglio largo Porta Sant’Agostino si trasforma in “santAGOstino, una piazza per la cultura”, un progetto che vede insieme il Comune di Modena, la Fondazione di Modena e la Fondazione Ago, nell’ambito dell’Estate Modenese 2025 sostenuta dal Gruppo Hera. La rassegna intreccia spettacolo, musica, teatro, cinema, letteratura e incontri con alcuni dei più interessanti protagonisti della scena culturale italiana.

A inaugurare il cartellone venerdì 18 luglio alle ore 21.30, è Luca Ward con “Il talento di essere tutti e nessuno”, racconto teatrale intimo e ironico, accompagnato dalle musiche dal vivo di Jonis Bascir. “Il pubblico ha voglia di teatro. E sono davvero contento di inaugurare un nuovo spazio, proprio in un periodo in cui i teatri li chiudono, purtroppo” racconta l’attore, una delle voci più potenti e riconoscibili del cinema italiano. Ward ha prestato la sua voce a leggende di Hollywood come Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Keanu Reeves, Hugh Grant e Pierce Brosnan. “Doppiare i suoi 007 è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera, insieme al Gladiatore”, confessa.

Il suo spettacolo promette di coinvolgere e divertire. “È un viaggio. Il pubblico sale a bordo di una nave e io ne sono il comandante: racconto di me e del nostro mestiere, che resta uno dei pochi in cui si gioca tutti i giorni, come diceva Monica Vitti. Non esiste un altro lavoro così. Coinvolgo il pubblico, lo porto sul palco a doppiare le scene dei grandi film. Si ride, si scherza, ci si mette in gioco”.

SantAGOstino proseguirà fino a metà settembre per passare il testimone al festivalfilosofia. Ogni sera un appuntamento diverso, con ospiti del calibro di Elio Germano, Teho Teardo, Nada, Peppe Servillo, Jacopo Veneziani, Matteo Caccia, Lynn Drury, Offlaga Disco Pax e tanti altri. Una programmazione vivace, popolare e di qualità che alterna nomi affermati e realtà creative del territorio, pensata per intercettare pubblici diversi e trasformare la piazza in un salotto urbano dove scoprire, ascoltare, confrontarsi.

Per consentire lo svolgimento degli spettacoli e delle prove tecniche, il Comune di Modena ha emanato un’ordinanza firmata dal sindaco che deroga ai limiti del rumore nelle giornate degli eventi.

Con l’ingresso sempre gratuito, santAGOstino punta a restituire alla città un nuovo spazio pedonalizzato, vivace e aperto, tra il Palazzo dei Musei e il cantiere dell’ex ospedale Sant’Agostino. “Sono di casa da queste parti. Gli emiliani li conosco bene: sono gente concreta, che sa rimboccarsi le maniche, come accadde dopo il terremoto del 2012”, conclude Ward, pronto a dare il via a una rassegna che promette di non lasciare nessuno senza una storia da ascoltare.