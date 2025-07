I carabinieri di San Lazzaro sequestrano 1kg di cocaina e 11.000 euro in contanti. Un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 37enne originario dell’Albania, già noto alle Forze di Polizia, indagato per detenzione di stupefacenti. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta a seguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale effettuato in via Emilia Levante, quando l’attenzione di una pattuglia del Radiomobile è stata attirata da un’utilitaria con al volante un uomo dall’atteggiamento sospetto.

Il 37enne, fermato, si è mostrato subito nervoso e ingiustificatamente preoccupato, tanto da far insospettire i Carabinieri che lo hanno perquisito. Occultata negli slip, i militari hanno recuperato una bustina con circa 5 grammi di cocaina. Le indagini sono state approfondite e nella successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio della droga, infatti, sparsi in varie parti dell’abitazione, sono stati recuperati circa un 1kg di cocaina, caratterizzata da diversi panetti sottovuoto con sostanza più solida ancora da tagliare, e il resto suddivisa in piccole bustine pronte per essere immesse sulle piazze bolognesi (profitto ricavabile: circa 5mila dosi per circa 400mila euro). I Carabinieri hanno rinvenuto anche 11mila euro suddivisi in banconote di vario taglio, apparecchi per il sottovuoto, bilancini e diverso materiale utilizzato per il relativo confezionamento della droga.

Tutto quanto scoperto, la sostanza stupefacente, il denaro ed il materiale utilizzato per il confezionamento, è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato, dopo le procedure di identificazione e di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna per l’Udienza di convalida.