I lavori alla nuova palestra al polo scolastico Leonardo di Modena

Sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione della nuova palestra nell’area del polo scolastico Leonardo, a Modena, che ospita gli istituti superiori Corni e Selmi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze didattiche crescenti degli studenti modenesi e che sarà consegnata alle scuole entro la ripresa del prossimo anno scolastico.

Inoltre, in questi giorni, sono in corso di esecuzione le operazioni di rimozione di sterpaglie e arbusti infestanti nell’area compresa tra la nuova palestra e il polo scolastico, necessarie per limitare il rischio incendio e per questioni di sicurezza igienico sanitaria.

La nuova palestra del Corni – Selmi ha un importo complessivo di tre milioni 200mila euro, di cui due milioni 750mila euro finanziati con fondi Pnrr, è realizzata da Sistem Costruzioni srl di Castelvetro e prevede due campi da gioco da 470 metri quadrati ciascuno, suddivisibili con tendone movimentabile.

Inoltre l’edificio, che avrà una superficie complessiva di 1.350 metri quadrati, sarà dotato di quattro spogliatoi indipendenti per le classi dei due istituti, da due spogliatoi per i docenti e allenatori, oltre all’infermeria, due depositi, i locali tecnici e una tribuna per il pubblico.

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento saranno realizzati tenendo conto dell’efficientamento energetico degli edifici, grazie a pannelli fotovoltaici che permetteranno di coprire gran parte del fabbisogno energetico.

L’impianto di illuminazione sarà dotato di apparecchi ad alto rendimento luminoso con sistema di accensione e regolazione che ne permetterà il controllo automatizzato nelle aree caratterizzate da presenza discontinua, sistema di controllo e automazione di edificio integrato e connesso al sistema di contabilizzazione dell’energia in grado di fornire dati energetici in tempo reale e la memorizzazione degli stessi, oltre a due serbatoi per il recupero delle acque piovane da 1500 litri che potranno essere usati per l’irrigazione.

La palestra sarà realizzata in adiacenza al plesso scolastico e sarà collegata al campus con un percorso rettilineo ciclopedonale.

Attualmente l’Istituto di Istruzione Superiore “Selmi” con indirizzo liceo linguistico e tecnico biologico conta a 1826 studenti per 75 classi mentre la sede distaccata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Corni” ospita 2076 studenti per 87 classi, e le due palestre esistenti non garantiscono la copertura del calendario scolastico settimanale, oltre a quello extrascolastico utilizzato da associazioni sportive al pomeriggio e alla sera.