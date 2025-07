I carabinieri trovano dell’hashish nei pressi del torrente Modolena a Quattro Castella

Durante un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella sono intervenuti nei pressi del torrente Modolena, in via Antonio da Genova, a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato movimenti sospetti da parte di giovani nella zona. Giunti sul posto, i militari non hanno riscontrato la presenza di persone, ma hanno proceduto a un accurato sopralluogo dell’area circostante.

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un pacchetto di sigarette avvolto nel cellophane, nascosto tra la vegetazione, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 18 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro. Ora le indagini finalizzate all’identificazione del proprietario, chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stupefacente rinvenuto verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana.

Il ritrovamento si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute nei giorni precedenti.