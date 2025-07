Guidava senza aver mai conseguito la patente. Fermato e multato per 5.100 euro

Da qualche tempo guidava un’auto senza aver mai conseguito la patente, ma la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche lo ha fermato, scoperto e sanzionato.

Quello degli agenti però non è stata una scoperta emersa da un controllo casuale degli automobilisti, ma è frutto di un’indagine che è partita dopo aver ricevuto le segnalazioni da alcuni cittadini di Vezzano sul Crostolo. Queste persone hanno riferito alla PM che da qualche tempo vedevano aggirarsi a bordo di un’auto una persona che certamente non aveva conseguito la patente, stando ai fatti di cui loro stessi erano a conoscenza.

A quel punto gli agenti hanno voluto vederci chiaro e, una volta entrati in possesso della targa del mezzo, ne hanno monitorato gli spostamenti grazie alle telecamere Ocr e a quelle di videosorveglianza presenti sul territorio. Fatto questo si sono appostati e hanno fermato il conducente. Dopo aver verificato e avuto conferma che non aveva mai conseguito la patente gli è stata applicata una sanzione amministrativa di 5.100 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.