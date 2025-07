Emozioni senza tempo giovedì all’Arena di Castel San Pietro Terme con Ron

Giovedì 17 luglio alle ore 21,30 sale sul palco dell’Arena di Castel San Pietro Terme Ron, uno dei più apprezzati artisti della musica italiana, che sarà protagonista di una coinvolgente serata dal titolo “Musica e Parole”, moderata dall’attore e musicista Marco Caronna, con accompagnamento alle tastiere di Giuseppe Tassoni.

L’evento fa parte di Entroterre Festival – culture e territori in festival -, organizzato da Fondazione Entroterre, ed è inserito anche nella programmazione di Bologna Estate.

«Una scena semplice: un tavolo, due sedie, un pianoforte. Ma è da qui che prende vita un viaggio intimo e sorprendente nella musica e nelle parole di Ron – spiegano gli organizzatori -. In un’atmosfera che sa di teatro e confidenze, Marco Caronna – attore, musicista, complice sul palco – intervista Ron guidandolo tra ricordi, aneddoti e riflessioni. Ogni risposta è una storia, ogni storia diventa canzone. Il risultato è un dialogo vivo, autentico, dove la voce e il cuore di Ron si intrecciano alla musica e i grandi successi che hanno segnato la sua carriera tornano a vibrare, incorniciati da nuovi racconti e accompagnati dal tocco elegante di Giuseppe Tassoni, al pianoforte. Uno spettacolo da vivere, più che da ascoltare, carico delle emozioni senza tempo di un repertorio che ha fatto cantare generazioni. Un incontro ravvicinato con l’anima di un grande protagonista della musica italiana».

Lo spettacolo inizia alle ore 21,30.

Biglietteria e area bar sono aperte dalle ore 19. Apertura cancelli alle ore 20.

Info e biglietti: https://entroterrefestival.it/eventi/ron/

Fondazione Entroterre promuove la cultura come strumento di valorizzazione del territorio, creando percorsi di intrattenimento culturale unici che accostano l’amore per l’arte, la storia, il paesaggio, la gastronomia locale – in una parola, le eccellenze del nostro territorio – alla dimensione della performance dal vivo. Perché gli eventi di Entroterre non sono solo concerti, ma esperienze arricchenti, che uniscono. Info: https://entroterre.org/

La stagione estiva al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme propone tanti appuntamenti di musica, teatro e grandi protagonisti della scena artistica italiana. Si consiglia di affrettarsi ad effettuare prenotazioni e acquisto dei biglietti nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello

Per informazioni: Servizio Cultura e Turismo tel. 051 6954112-159 – e mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it