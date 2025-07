Castelfranco: la nuova Radiologia della Casa della comunità è attiva, come da programma

In merito a dichiarazioni diffuse da alcuni organi di stampa, l’Ausl di Modena precisa quanto segue.

La Casa della comunità di Castelfranco Emilia, con il nome ‘Casa della salute’, è stata inaugurata dieci anni fa, non il 7 luglio scorso come una testata ha riportato.

Al suo interno è stata inaugurata lo scorso 21 giugno la nuova area di Radiologia, dopo corposi lavori di ristrutturazione che l’hanno dotata di ambienti moderni e attrezzature diagnostiche all’avanguardia. Nei primi giorni sono ripartite le mammografie, mentre dal 2 luglio la Radiologia è a servizio di tutta la rete provinciale con possibilità di prenotare appuntamenti presso il Cup.

In questo pieno periodo estivo gli appuntamenti vengono resi disponibili in modo graduale per consentire l’assestamento dell’organico al lavoro. Da settembre le agende saranno aperte al pari di tutti gli altri servizi diagnostici.