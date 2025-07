Scoperto un home-restaurant abusivo a Reggio Emilia

I Carabinieri del N.A.S. di Parma, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, al personale della Polizia Locale e ai tecnici del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un home-restaurant etnico ricavato in un appartamento, a Reggio Emilia.

L’attività, dotata di una sala da pranzo con circa venti coperti e di attrezzature professionali, come armadi frigoriferi e congelatori a pozzetto, funzionava senza alcuna autorizzazione. Durante il controllo sono emerse gravi carenze igieniche in tutti i locali di stoccaggio e preparazione, e gli alimenti erano conservati in condizioni non idonee. Sono stati sequestrati in via amministrativa circa 700 chilogrammi di prodotti alimentari congelati (carni e preparazioni varie) privi di indicazioni utili alla loro rintracciabilità, per un valore commerciale stimato di circa 2.000 euro.

Alla titolare, diffidata dal proseguire l’attività abusiva, sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 5.500 euro.