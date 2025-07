Ponte Veggia, lavori in anticipo sulla tabella di marcia: si avvicina la riapertura

Si avvicina la riapertura al traffico di Ponte Veggia, con tempistiche che potrebbero anticipare la data inizialmente prevista del 16 agosto, fissata all’avvio del cantiere. Il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

«Con il montaggio dei guardrail e la stesura del primo strato di asfalto – spiega il sindaco – siamo ormai a un ottimo punto dell’intervento. In questi giorni stiamo completando l’impermeabilizzazione e la asfaltatura della sede stradale. La prossima settimana saremo pronti per i collaudi».

Nonostante le alte temperature delle ultime settimane, che hanno richiesto l’adozione di un’ordinanza regionale per sospendere i lavori nelle ore più calde, il cantiere è proseguito senza rallentamenti significativi. «I lavori – prosegue Mesini – sono andati avanti con grande efficienza, anche in orario notturno. Questo ci permette oggi di intravedere un traguardo importante. Un ringraziamento particolare va alla ditta esecutrice e agli operai, che hanno lavorato con impegno e dedizione in condizioni meteo difficili, dalla pioggia al caldo estremo, per ridurre al minimo i disagi e restituirci un ponte rinnovato, sicuro e funzionale».

Rispetto all’ultimo aggiornamento settimanale, sono stati completati numerosi interventi strategici:

Getto del calcestruzzo portante;

Installazione dei nuovi guardrail lungo la carreggiata;

Posizionamento della base per la nuova passerella ciclopedonale, larga 125 cm;

Inizio dell’asfaltatura su tutta la sede stradale

Nei prossimi giorni si concluderanno l’impermeabilizzazione del tratto carrabile e la stesura dell’asfalto definitivo, passaggi fondamentali per la riapertura del ponte.

Per fare il punto sull’andamento complessivo dell’intervento, il sindaco Mesini ha convocato un sopralluogo congiunto nel cantiere martedì pomeriggio. All’incontro parteciperanno i rappresentanti del Comune di Sassuolo (ente appaltante), del Comune di Casalgrande, della Provincia di Modena e della Provincia di Reggio Emilia, a un mese esatto dalla chiusura del ponte, avvenuta il 16 giugno scorso.