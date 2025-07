Lunedì 14 luglio una nuova serata di letture per bambini a Taneto di Gattatico

Proseguono le letture al tramonto per bambine e bambini, tra racconti dal mondo e laboratori creativi a Casa Cervi, Gattatico e Campegine. Si intitola “Fili d’erba… Intrecci di storie”, la rassegna di letture ad alta voce al tramonto dedicata a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie, promossa dalla Biblioteca Comunale “A. Tragni” di Gattatico, in collaborazione con la Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo” di Casa Cervi e la Biblioteca Comunale di Campegine.

Dopo il successo della prima serata a Casa Cervi, il prossimo incontro si terrà lunedì 14 luglio, alle ore 21, in Piazza Tannetum a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia).

Sarà una serata speciale, all’aria aperta, animata da lettrici volontarie del territorio, dove la magia della narrazione si intreccia al potere dell’immaginazione per avvicinare i più piccoli alle storie, alle emozioni e alle culture del mondo. Il tema dell’edizione 2025 – “Racconti e storie di bambine e bambini di tutto il mondo” – nasce dal desiderio di dare spazio e voce all’infanzia in un tempo attraversato da guerre e conflitti, dalla Palestina al Myanmar, tenendo viva l’attenzione anche sulle situazioni di fragilità presenti nei contesti a noi più vicini.

Pur affrontando temi profondi, le serate della rassegna si svolgeranno in un clima sereno e accogliente, pensato per coinvolgere bambini e famiglie con delicatezza. Le storie di bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo – dall’India al Senegal e oltre – offriranno uno spunto per riflettere insieme, con sensibilità e immaginazione, sulle ingiustizie e le sfide che colpiscono l’infanzia, valorizzando al contempo la bellezza del racconto e la forza della condivisione.

Al termine delle letture, i giovani partecipanti saranno coinvolti in una sorta di laboratorio creativo: con stoffe colorate di recupero, colori e fantasia, potranno disegnare e lasciare un segno ispirato alle storie ascoltate. Tutti i frammenti realizzati durante gli incontri verranno cuciti insieme per creare una grande “bandiera per i bambini del mondo”, che verrà poi esposta nelle biblioteche coinvolte come simbolo di unione e speranza.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà lunedì 4 agosto, alle 21:00, presso il Parco Camillo Prampolini, situato dietro il Municipio di Campegine.

L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria entro il sabato precedente l’evento. Maggiori informazioni su www.istitutocervi.it. In caso di maltempo, le letture si terranno comunque al coperto. L’eventuale spostamento verrà comunicato ai prenotati entro le ore 17 del giorno stesso.