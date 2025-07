L’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla dona tre carrelli al Day Hospital Oncologico

L’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, grazie a un contributo del Trociabeach Volley di Correggio, ha donato tre carrelli del valore complessivo di 2mila euro al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Correggio di cui è responsabile il dottor Giuseppe Prati.

Si tratta di un carrello per anestesia con cinque cassetti e accessori, di un carrello in acciaio inox con ruote porta tutto e di un carrello per lo smaltimento della biancheria utilizzata in reparto.

I carrelli per la terapia sono strumenti di lavoro quotidiani per infermieri e medici e la loro efficienza ha un impatto diretto sulla rapidità e sicurezza delle procedure. Questi beni hanno un ciclo di vita lungo e continueranno a servire per l’assistenza a migliaia di pazienti e in ausilio a tanti operatori sanitari nei prossimi anni, rendendo l’ospedale un luogo più umano, efficiente e sicuro.

La responsabile del presidio ospedaliero di Correggio dottoressa Angela Accardo ha ringraziato di cuore per la donazione: “Ogni carrello terapeutico donato contribuisce a creare un ambiente di cura più confortevole per i pazienti e a ottimizzare il lavoro di chi si prende cura di loro, migliorando nei fatti la qualità dell’assistenza offerta”.

Presenti alla consegna del materiale, oltre alla dottoressa Accardo, gli oncologi Giuseppe Prati e Debora Pezzuolo insieme all’equipe medica e infermieristica del reparto, il presidente e vice presidente dell’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla dottoressa Rosa Maria F. De Lorenzi e il dottor Eugenio Cudazzo con Cristina, Rossella Doati, Barbara del Trociabeach Volley e Elisa Soldani del Bar Tabar di Correggio.