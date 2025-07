“Il Pane di Zanardi”: lunedì 14 luglio a Bologna la vendita di pane e raviole per beneficenza

È giunto all’undicesima edizione “Il Pane di Zanardi”, l’appuntamento promosso da AICS Bologna che celebra la figura di Francesco Zanardi, il primo sindaco socialista della città, unendo memoria storica, gusto e solidarietà. Lunedì 14 luglio dalle 8 alle 12, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, si terrà la vendita benefica di pane e raviole del tradizionale panificio Piron él Furnar. Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione ANT, a sostegno dell’assistenza gratuita ai malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica.

Zanardi fu sindaco di Bologna dal 1914 al 1919 e passò alla storia per aver realizzato un programma che coniugava alimentazione sana e accessibile, istruzione per tutti, case dignitose, igiene pubblica e giustizia fiscale. Fu anche l’artefice del primo panificio comunale di Bologna, dove oggi ha sede il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, e per questo è passato alla storia come “Sindaco del Pane”. Durante l’evento sarà possibile approfondire la sua figura grazie ai materiali testuali e fotografici.

Alle 10.30, la sua storia prenderà vita grazie ai burattini dell’associazione Burattini a Bologna APS, con lo spettacolo “Zanardi Sindaco del Pane”. Inoltre anche quest’anno sarà presente l’illustratore Raffaele Posulu, pronto a regalare caricature personalizzate a tutti coloro che acquisteranno i prodotti da forno.