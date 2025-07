Gli Enti locali del territorio metropolitano cercano figure tecniche da assumere nel proprio organico

A luglio sono diversi i concorsi e gli interpelli attivi. Ricerca di ingegneri e figure tecniche per la Città metropolitana, l’Unione Reno Lavino Samoggia e i Comuni di Zola Predosa e Ozzano dell’Emilia:

Concorsi pubblici

La Città metropolitana cerca un/una ingegnere/a per ricoprire la figura di Funzionario/a del settore edilizia, strade, patrimonio e impianti, esperto/a in impianti elettrici e speciali e in gestione dell’energia, a tempo indeterminato e pieno.

Candidature entro il 24 luglio sul portale inPA

Interpelli rivolti agli idonei dell’elenco della Città metropolitana per il profilo professionale di Funzionaria/o edilizia, strade, patrimonio e impianti Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione

Il Comune di Zola Predosa cerca due figure tecniche da assumere a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale equivalente a Tecnica\o edilizia, strade, patrimonio e impianti della Città metropolitana di Bologna.

Candidature entro il 14 luglio sul portale inPA

L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, cerca un/una ingegnere da assumere a tempo pieno e indeterminato per il Servizio Tecnico Valorizzazione del territorio e Aree montane – Sismica.

Candidature entro il 21 luglio sul portale inPA

Il Comune di Ozzano dell’Emilia cerca una figura tecnica per il Settore Gestione del Territorio Servizi “Opere pubbliche” e “Manutenzioni”, da assumere a tempo indeterminato e pieno.

Candidature entro il 21 luglio sul portale inPA

La Città metropolitana quattro figure tecniche, esperte di progettazione ed esecuzione appalti, da assegnare alla Struttura speciale alluvione. Un posto è a tempo indeterminato e pieno, gli altri tre invece sono a tempo determinato e pieno.

Candidature entro il 21 luglio sul portale inPA