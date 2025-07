‘Aria Aperta Teatro Festival’ 2025 dal 14 al 31 luglio a Sassuolo, Fiorano e Maranello

Dopo l’avvio a Salvaterra, Aria Aperta Teatro Festival 2025 prosegue nel cuore del distretto ceramico con una rassegna diffusa che abita i parchi di Sassuolo, Fiorano Modenese e Maranello, portando il teatro là dove le famiglie vivono e si incontrano.

Il festival è promosso da Quinta Parete APS, con la direzione artistica di Enrico Lombardi, e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione di Modena e dai Comuni di Sassuolo, Fiorano e Maranello.

Nove appuntamenti per famiglie e giovani spettatori.

Lunedì 14 luglio a Villa Pace di Fiorano – Come cucinare uno smartphone (Cabiria Teatro)

Tra surgelati, ricette improbabili e biscotti della fortuna, Mammina e il piccolo Ciccio finiranno per “cuocere” uno smartphone e ritrovarsi catapultati nei mondi fantastici dei libri. Uno spettacolo surreale e tenero sul valore del tempo condiviso. (Dai 6 anni)

Martedì 15 luglio al Parco Vistarino di Sassuolo – debutta la nuova produzione di Quinta Parete Strani Rami. Un'avventura nel cuore della foresta

Due giovani attori con sindrome di Down e una danzatrice, diretti proprio dal direttore artistico della compagnia e del festival, Enrico Lombardi, raccontano con movimento, musica e poesia una storia di amicizia e immaginazione. Un progetto che celebra la diversità e l’inclusione. (Consigliato dai dai 3 ai 10 anni)

Giovedì 17 luglio al Parco Ferrari di Maranello io secondo debutto del Festival – Eh! Oh! In marcia per la pace (IAC Teatro)

Uno spettacolo muto e fisico che racconta un incontro tra una bambina e un soldato in fuga da una guerra. Un viaggio condiviso verso una marcia collettiva per la pace. Ispirato a Brecht.

Martedì 22 luglio a Parco Vistarino – Amletino (Kanterstrasse)

Un’Amleto per i più piccoli: ironico, profondo e giocoso. Il celebre dubbio “essere o non essere” diventa il punto di partenza per un’esplorazione poetica delle scelte.

Mercoledì 23 luglio a Villa Pace – Oz (La Filostoccola)

Teatro d’ombre e narrazione poetica per raccontare il cammino di Dorothy verso la Città di Smeraldo, insieme ai suoi compagni. Un viaggio per scoprire il coraggio, il cuore e il cervello.

Giovedì 24 luglio a Parco Ferrari – Il piccolo principe (Matutateatro)

Due attori e un musicista per restituire con delicatezza la parabola del bambino venuto da un altro pianeta. Uno spettacolo universale per tutte le età.

Martedì 29 luglio a Parco Vistarino – Le avventure del Signor Bastoncino (Pandemonium Teatro)

Signor Bastoncino è un rametto speciale che intraprende un viaggio per ritrovare sé stesso. Un racconto di identità, incontro e ritorno.

Mercoledì 30 luglio a Villa Pace – Cenerentola Folk (Teatro Invito)

Due artigiani con ukulele e chitarra raccontano la fiaba in chiave musicale e popolare. Una Cenerentola ironica e militante, tra teatro canzone e ritmo.

Giovedì 31 luglio al Parco delle Città – Non ho chiesto (io) di venire al mondo (ZeroGrammi)

Performance fisica e musicale sul gioco come atto di resistenza esistenziale. Vincitore Premio Cantiere Risonanze 2024. Sezione Young.

Non solo spettacolo ma anche buon cibo e laboratori per passare l’intera serata insieme. Quest’anno infatti viene proposto il pacchetto “zero pensieri”, che include punto ristoro dalle 19:30, laboratori per bambini e spettacolo teatrale alle 21:15.

Gli spettacoli ospitati presso Villa Pace a Fiorano Modenese si svolgono sul prato: si consiglia di portare un pannetto o telo da picnic.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al coperto (info aggiornate sui canali ufficiali).

I biglietti sono disponibili in prevendita su LiveTicket: www.liveticket.it/quintaparete

Programma e aggiornamenti: www.quintaparete.org

Info: 342 9337099 – segreteria@quintaparete.org