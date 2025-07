Alcuni appuntamenti in programma nei prossimi giorni nella Bassa reggiana

Tanti gli appuntamenti nel fine settimana di Novellara. Come di consueto il weekend all’ombra dei portici novellaresi propone tantissime attività diversificate.

Sabato 12 luglio ultimo giorno di Botteghe in festa, l’iniziativa di promozione dei negozi di vicinato del centro storico in collaborazione con le associazioni dei commercianti.

Sempre sabato 12 all’ex Macello comunale un altro appuntamento con Sinestesie, stavolta dedicato ai racconti onirici di NoveTeatro. Alle ore 21:15 l’ex Macello diventerà un vero e proprio teatro per ospitare Racconti Onirici, una produzione a cura di NoveTeatro.

Con ideazione e regia di Domenico Ammendola, letture a cura di Andrea Avanzi e Francesca Picci, Racconti Onirici prevede scritti di Italo Calvino, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft. Lo spettacolo consiste in una lettura di racconti fruibili attraverso la tecnologia del silent system. I partecipanti saranno dotati di cuffie wireless che permetteranno loro di ascoltare le letture in modo completamente nuovo. L’ambiente circostante resterà silenzioso, ma nelle cuffie prenderà vita un’esperienza immersiva e realistica, intima e profondamente personale. Ad accompagnare il pubblico lungo questo percorso sensoriale, due voci narranti e sarà costruita ad hoc una drammaturgia sonora e musicale che valorizzerà i racconti. (Evento gratuito su prenotazione al 331 356 7073)

Come ogni domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare il Museo Gonzaga all’interno della Rocca.

Domani sera, sabato 12 luglio, alle ore 21:00, l’incantevole Esedra di via Catelani 2 a Guastalla sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: la “Gara di Bugie”. All’interno della rassegna “Musica e non solo”, questa serata promette di essere un’esperienza indimenticabile, combinando spettacolo di scrittura creativa e recitazione con l’energia di un DJ set curato da DJ Radio Raheem.

La “Gara di Bugie” è un avvincente duello all’ultima menzogna, dove abili attori si sfideranno a colpi di frottole, cercando di convincere il pubblico con le loro incredibili invenzioni. Le storie spazieranno dall’assurdo al verosimile, garantendo risate e momenti di pura fantasia. Presentatori e un notaio d’eccezione avranno il compito di gestire la sfida, mantenendo alto il ritmo e l’attenzione.

Ciò che rende questo spettacolo ancora più coinvolgente è, appunto, l’interazione diretta con il pubblico: sarà proprio l’applausometro a decretare quale menzogna ha saputo conquistare il favore della platea, rendendo ogni spettatore parte attiva della serata.

L’inizio è fissato per le ore 21:00, con un DJ set di mezz’ora di DJ Radio Raheem che aprirà le danze, creando l’atmosfera perfetta per l’evento. La gara vera e propria prenderà il via alle 21:30, seguita da un altro coinvolgente DJ set di chiusura sempre a cura di DJ Radio Raheem. La sua presenza aggiunge una dimensione vibrante allo spettacolo, trasformando la “Gara di Bugie” in un vero e proprio spettacolo.