Al via la campagna di abbonamenti della Reggiana Calcio

Ha preso il via oggi, venerdì 11 luglio, la campagna abbonamenti 2025/2026 “A TIFARE REGGIANA”. L’abbonamento, a differenza della scorsa stagione, sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe di AC Reggiana nel campionato 2025/2026 di Serie BKT e la sua sottoscrizione prevede agevolazioni su eventuali gare di Coppa Italia, scontistica presso il Reggiana Official store sulle maglie della nuova stagione, oltre che a promozioni speciali promosse dai partner granata.

FASE PRELAZIONE

Da oggi, a partire dalle ore 15:00, gli abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione. In questa fase non sarà possibile modificare settore e posto. La prelazione sarà valida fino a venerdì 18 luglio compreso.

FASE VENDITA LIBERA

Dalle ore 15:00 di domenica 20 luglio avrà inizio la vendita libera dei posti non confermati durante la fase di prelazione.

RIDUZIONI E PACCHETTI

Sulla campagna abbonamenti 2025/26 saranno attive le riduzioni: donna, over 65, under 18 e donatori AVIS.

Ci saranno ulteriori scontistiche dedicate agli under 14, alle categorie fragili e agli studenti universitari e delle scuole superiori. Inoltre, la formula “Family” consente di acquistare nei settori Tribuna Sud e Tribuna Est tre o multipli di tre abbonamenti per persone facenti parte dello stesso nucleo familiare al costo di un intero e due super ridotti ogni tre tessere sottoscritte. Gli abbonamenti con riduzione AVIS, categorie fragili, studenti universitari e delle scuole superiori, nonché il pacchetto “Family” sono sottoscrivibili solo al Reggiana Official Store. Per le opportunità dedicate alle aziende, è possibile contattare per ogni informazione utile l’ufficio commerciale all’indirizzo mail: commerciale@reggianacalcio.it.

L’abbonamento sarà caricato sulla Regia Card, fidelity card granata da utilizzare anche in caso di restrizioni nelle gare in trasferta e che sarà emessa al costo di euro 10,00 per i nuovi abbonati. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per altre persone fino ad un massimo di 4 tessere, compreso quella della persona presente fisicamente alla sottoscrizione, presentando per ciascuna una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

L’abbonamento 2025/26 potrà essere sottoscritto presso il Reggiana Official Store di via Piccard, 16/B a Reggio Emilia negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 14:00), oltre che nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio e online sul sito www.reggianacalcio.vivatikcet.it.

PARK AUTO A E PARK AUTO B

È possibile acquistare – esclusivamente presso il Reggiana Official Store – due tipologie di parcheggio riservato:

Park Auto A (250 euro) e Park Auto B (200 euro), entrambi con accesso tramite QR code. I Park Auto verranno inviati successivamente e non contestualmente all’acquisto.