Abitavano abusivamente all’interno di uno stabile a Cavriago. Espulsione e rimpatrio per un 51enne irregolare

Nella mattina di ieri, giovedì 10 luglio, intorno alle 07:30, personale della Polizia di Stato ha effettuato alcuni mirati controlli all’interno di uno stabile sito in via Guardanavona a Cavriago. L’attività ha preso le mosse da alcuni accertamenti, effettuati dagli uomini dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia, a seguito dei quali era emersa la possibilità che in quello stabile risiedessero abusivamente diversi soggetti di origine straniera.

Sulla base di ciò, ieri mattina personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri ed una pattuglia della Polizia Locale, hanno fatto accesso allo stabile.

Le preoccupazioni emerse in sede di accertamento si sono rivelate fondate in quanto, negli spazi interni dello stabile, sono state rintracciate ben 11 persone, tutte di origine straniera, di cui due risultate essere irregolari sul territorio nazionale.

Inoltre, gli operatori intervenuti appuravano trattarsi di locali affittati presumibilmente in maniera abusiva, riscontrando in ogni stanza degli appartamenti la creazione di posti letto totalmente improvvisati per un totale di 17.

I due soggetti irregolari sul territorio nazionale, identificati in un 51enne e un 45enne, entrambi di origine marocchina, sono stati accompagnati presso i locali della Questura al fine di effettuare gli opportuni accertamenti relativi alla loro posizione in materia di immigrazione.

Nei confronti del 51enne, vecchia conoscenza degli operatori della Polizia di Stato in virtù di gravi reati contro la persona, per i quali ha scontato anche alcuni anni di carcere, è stata avviata la procedura immediata di espulsione dal territorio nazionale tramite l’accompagnamento immediato presso l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna dove, nel tardo pomeriggio è stato imbarcato su un aereo con destinazione Casablanca (Marocco).

All’altro soggetto risultato essere irregolare sul territorio nazionale, invece, è stato immediatamente notificato il provvedimento di Ordine del Questore di Reggio Emilia a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nei prossimi giorni proseguiranno le indagini della Polizia di Stato, di concerto con la Polizia Locale dell’Unione Val D’Enza, al fine di far luce in merito all’eventuale esercizio abusivo dell’attività di affittacamere presente all’interno dello stabile di via Guardanavona.