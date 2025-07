Sassuolo, questa sera esami gratuiti in piazza contro il tumore al seno

Una serata dedicata alla prevenzione senologica, gratuita e accessibile: arriva a Sassuolo il progetto “Salute in Comune”, con una clinica mobile per visite ed ecografie mammarie riservate alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia di età non ancora inclusa nei programmi pubblici di screening mammario. L’iniziativa si inserisce nel calendario dei Giovedì di luglio e nasce dalla collaborazione tra il Comitato progetti sociali Ets, la Pro Loco Sassuolo, l’associazione Per Vincere Domani Onlus e il Comune di Sassuolo, che ha concesso il patrocinio ufficiale.

Questa sera, a partire dalle 19, in Piazza Roverella, sarà presente una moderna clinica mobile, dotata di due ambulatori ecografici privi di radiazioni ionizzanti, per offrire screening senologici in un contesto riservato, sicuro e tecnologicamente avanzato. Il progetto risponde all’allarme lanciato da dati nazionali e internazionali: una donna su otto si ammala di tumore al seno, con una mortalità a 10 anni del 20%. Secondo studi della Fondazione IEO–Monzino, l’incidenza è in crescita proprio tra le giovani donne, ancora escluse dagli screening istituzionali.

Obiettivi principali dell’iniziativa sono intercettare precocemente possibili fattori di rischio, promuovere la cultura della prevenzione tra le under 45. Le prenotazioni sono aperte sul sito: www.saluteincomune.com. Il progetto proseguirà nei mesi successivi con una campagna informativa via email rivolta a migliaia di donne modenesi e, da settembre, entrerà anche nelle scuole superiori, per rafforzare il messaggio educativo e sociale. L’iniziativa ha ottenuto il plauso anche del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il valore strategico attribuito alla prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.