Restituite le statue rubate a don Lorenzo Falcone, parroco della chiesa di Sant’Antonio Abate a Malalbergo

I Carabinieri della Stazione di Malalbergo hanno restituito due statue di bronzo a Don Lorenzo Falcone, Parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate. La restituzione dei due manufatti, tra cui un Cristo sofferente dell’artista locale Narciso Prati (Pittore, scultore e grafico. Baricella 1913 – Bentivoglio 1999) è avvenuta a seguito di un’indagine dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’indagine era scaturita dal furto avvenuto nel pomeriggio del 21 giugno scorso nella Chiesa di Malalbergo.

Il presunto responsabile del furto, identificato poco dopo dai Carabinieri in un giovane maggiorenne, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare richiesta dall’Autorità giudiziaria. Nella circostanza, le due statue di bronzo non erano state trovate, ma i Carabinieri avevano comunque rivenuto dei capi d’abbigliamento compatibili con quelli utilizzati dall’autore in fuga ripreso dalla videosorveglianza della zona. Qualche ora dopo la perquisizione, il presunto responsabile, evidentemente pentito per l’accaduto, si è presentato spontaneamente ai Carabinieri per riconsegnare la refurtiva che è stata restituita dai militari a Don Falcone, il quale ha manifestato l’intenzione di perdonare l’autore del gesto.