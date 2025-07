Il 15 luglio arriva a Carpi Joe Lovano feat. Marcin Wasilewski Trio

Vincitore di 5 Grammy Award, Joe Lovano arriva a Carpi il 15 luglio (Piazzale Re Astolfo, ore 21.30), per il secondo appuntamento di CarpInJazz, seconda tappa del tour italiano. Il sassofonista e compositore americano, vincitore di 5 Grammy Award, incontra il Marcin Wasilewski Trio, dinamico trio polacco con il quale ha inciso 2 album fondamentali per ECM: Arctic Riff nel 2020 e l’ultimo, uscito il 25 aprile scorso, Homage.

Se lirismo e forza sembrano in questo progetto idealmente bilanciarsi, lo sono altrettanto i componenti del gruppo che esplorano tutte le possibilità espressive date dall’improvvisazione, un punto fisso nelle avventure di Lovano con il Trio.

L’album è prodotto da Manfred Eicher, dedicatario del lavoro insieme a tutti i musicisti che ne hanno preso parte.

“Sono molto emozionato e felice di suonare a CarpInJazz con il Marcin Wasilewski Trio – commenta Joe Lovano – Negli anni abbiamo sviluppato un modo di suonare insieme combina l’espressione appassionata, vivace e spontanea e un approccio scorrevole al nostro repertorio. Homage, il nostro ultimo disco per ECM Records, vuole essere un ringraziamento per la benedizione della vita, dell’amore e della musica”.

Sul palco con Joe lovano (sax), Marcin Wasilewski (piano), Slawomir Kurkiewicz (contrabbasso), Michal Miskiewicz (batteria).

Ultimo appuntamento con CarpInJazz, il 31 luglio con il pianista newyorkese Joey Calderazzo in piano solo. Riconosciuto come uno dei pianisti più influenti della sua generazione, Calderazzo è apprezzato per la sua tecnica impeccabile, l’abilità improvvisativa e la capacità di fondere tradizione e innovazione nel jazz contemporaneo.

Biglietteria presso Teatro comunale

Piazza dei Martiri 72 – Carpi

Tel. +39 059 649263

Martedì e giovedì, ore 10-14; mercoledì e venerdì 17,30-19,30; sabato ore 10-18. Chiuso domenica e lunedì. Nei giorni dei concerti il botteghino del Teatro resta aperto fino alle 21.30

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro Comunale di Carpi

Piazza dei Martiri, 72 – Carpi

teatro.comunale@comune.carpi.mo.it

www.teatrocomunale.carpidiem.it

Tel. 059.649227 / 9226 / 9022