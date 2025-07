Controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto per rapina a Castelfranco Emilia

Nella tarda serata di ieri, 9 luglio, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno attuato un posto di blocco tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati alla sicurezza stradale — con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza — si è svolta con l’impiego di dispositivi di segnalazione visibili, mezzi con lampeggianti attivi e personale in uniforme, in un punto strategico della viabilità locale.

Durante il servizio sono stati controllati numerosi veicoli e identificate decine di persone.

Nel corso dell’attività, i militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa per intervenire presso il parco “Europa”, nei pressi della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata un’aggressione tramite il numero unico di emergenza 112.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze, accertando che un cittadino tunisino di 23 anni, in evidente stato di ebbrezza, si era impossessato della bicicletta di un minorenne e aveva aggredito con una violenta testata un passante intervenuto in difesa della giovane vittima.

Raccolte le descrizioni dell’aggressore, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche, rintracciando il responsabile a poche centinaia di metri di distanza, ancora in possesso della bicicletta rubata.

Il mezzo è stato subito restituito al legittimo proprietario, mentre il cittadino aggredito è stato medicato per lievi ferite al volto.

Il 23enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Castelfranco Emilia. L’uomo, pertanto, non potrà fare ritorno sul territorio comunale senza specifica autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria.