Colangioscopia, l’Endoscopia Digestiva dell’Ausl di Modena centro di eccellenza per la formazione avanzata

L’Endoscopia Digestiva dell’Ausl di Modena continua a fare scuola a livello internazionale, a riconoscimento dell’alto livello raggiunto dall’équipe diretta dal dottor Mauro Manno. Nei giorni scorsi la Struttura complessa ha infatti organizzato a Carpi un importante corso teorico-pratico interamente dedicato alla ERCP e alla colangioscopia, una procedura endoscopica avanzata che negli ultimi anni ha registrato notevoli evoluzioni, in particolare nel campo della microchirurgia.

Il corso ha offerto ai partecipanti – medici specialisti e infermieri del settore – l’opportunità di approfondire le nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche, confrontarsi sulle più recenti linee guida internazionali e osservare in sala operatoria le procedure innovative che permettono interventi sempre meno invasivi e più sicuri per i pazienti, eseguite dall’equipe dell’Azienda.

Il dottor Manno ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro della Società Europea di Endoscopia Digestiva (ESGE) che ha recentemente redatto le linee guida europee sulla colangioscopia, pubblicate su Endoscopy, la più autorevole rivista internazionale del settore.

La parte teorica dell’iniziativa si è svolta presso la sede di UNIMORE (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) di Carpi, mentre le sessioni pratiche si sono tenute nelle moderne sale operatorie dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, dove ogni anno vengono effettuati circa 300 interventi di ERCP. Questa metodica consente di trattare patologie complesse come tumori del pancreas o delle vie biliari, asportare calcoli, risolvere fistole o stenosi delle vie biliari e, grazie a tecniche laser di ultima generazione, frammentare e rimuovere anche i calcoli biliari di grandi dimensioni, riducendo il ricorso alla chirurgia tradizionale.

Nel comitato scientifico, oltre al dottor Manno, anche la dottoressa Paola Soriani (membro della task force ESGE sul trattamento delle emorragie digestive), il dottor Giuliano Bonura (membro della task force ESGE sulla sedazione in endoscopia digestiva) e Arianna Parrella, infermiera dell’Endoscopia Ausl e vice presidente di ESGENA – European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates.

L’Endoscopia Digestiva dell’Ausl di Modena rappresenta un centro di eccellenza non solo sul piano clinico ma anche su quello formativo: fa parte della rete formativa di UNIMORE ed è sede ufficiale di formazione della School of Endoscopy della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE), a conferma dell’importante ruolo svolto nella preparazione dei futuri specialisti.

Questa iniziativa, così come l’attività quotidiana del reparto, conferma l’impegno dell’Ausl di Modena nel garantire ai pazienti diagnosi, trattamenti e terapie sempre più accurati e all’avanguardia, investendo continuamente in formazione, innovazione tecnologica e professionalità.