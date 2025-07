Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 8 luglio 2025

Tra la notte e il primo mattino rovesci, anche temporaleschi, in veloce trasferimento dal settore centrale a quello orientale. A seguire schiarite soprattutto sulle pianure centro-occidentali con locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Nuovi addensamenti in serata, associati a brevi rovesci, sul settore centro-orientale e sulla costa.

Temperature minime in diminuzione con valori compresi fra 16 e 17 gradi, qualche grado in più sul riminese. Massime in calo, comprese tra 29 e 30 gradi in pianura. Venti deboli, prevalentemente occidentali con rinforzi sui rilievi e nelle aree interessate da temporale. Dalla tarda serata rinforzi anche consistenti sulla costa e sulla Romagna da nord-est. Mare mosso, temporaneamente molto mosso al largo nel pomeriggio.

(Arpae)