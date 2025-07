H2 NOW: l’idrogeno al centro della transizione energetica, domani convegno a Modena

Organizzato dal Tecnopolo di Modena insieme al Tecnopolo di Bologna CNR e al Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore della produzione, stoccaggio ed utilizzo dell’Idrogeno – H2.MO.RE. dell’Università di Modena e Reggio Emilia l’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, imprese, istituzioni e centri di ricerca, impegnati nello sviluppo della filiera dell’idrogeno in Emilia-Romagna e in Italia.

Tra i temi al centro del dibattito:

le potenzialità dell’idrogeno verde,

lo sviluppo della mobilità pubblica a idrogeno,

il ruolo dei territori nella creazione delle Hydrogen Valley,

progetti innovativi per la produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno.

Coordinato dal giornalista Ettore Tazzioli di TRC, il programma prevede interventi di esperti provenienti da realtà come Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, Gruppo Hera, SETA S.p.A., CPL CONCORDIA, Il Sentiero International Campus, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS e la presentazione della mappatura regionale della filiera idrogeno di ART-ER.

Numerosi i progetti presentati, tra cui H2_MOTOR, METALH2, HYDROMEC, SHINE, H2TOW TRACTOR ed ECOSISTER, che testimoniano la vitalità e la competenza del sistema regionale in questo ambito strategico.

A conclusione dei lavori, sarà offerto un aperitivo di networking, durante il quale sarà possibile provare Mimì, un innovativo veicolo a idrogeno per la mobilità sostenibile.

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le prospettive italiane sull’idrogeno e contribuire alla costruzione di un futuro energetico più pulito, sostenibile e competitivo.

L’iniziativa è promossa con il supporto di AESS, Clust-ER Greentech e Clust-ER Mech della Regione Emilia-Romagna, Fondazione Democenter, MISTER Smart Innovation e Associazione Meccanica.

Intervengono: