Guastalla, Tari 2025: scadenza prima rata il 31 luglio

Come anticipato a mezzo stampa in aprile e nelle lettere di accompagnamento al bollettino, quest’anno tutti i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, incluso Guastalla, hanno dovuto adottare una nuova modalità di riscossione della TARI.

La decisione, ratificata dal Consiglio Comunale con nessun voto contrario, comporterà un lieve disagio solo per quest’anno, con tre rate invece delle solite due, per migliorare l’adeguatezza dei flussi di cassa. Questo cambio di scadenza non varia l’importo dovuto ma solo le tempistiche di riscossione. Dal 2026 si tornerà a due rate, entrambe relative all’anno solare in corso.

La prima rata è calcolata sulle tariffe del 2024, mentre la seconda, che avrà scadenza il 10 dicembre 2025, sarà basata sulle tariffe 2025, con conguaglio sul primo semestre.

Nonostante ciò, Guastalla e la Bassa Reggiana mantengono una delle tariffe TARI più basse d’Italia, con un aumento medio contenuto per il 2025 (1% nella zona Sabar relativa alla Bassa, 8% nella zona IREN nel resto della Provincia).

Qualora non si ricevesse l’avviso di pagamento e per qualsiasi informazione, si è pregati di contattare l’Ufficio Tributi telefonando al 0522 839742 o con una mail a tributi@comune.guastalla.re.it