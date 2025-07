Entra nella lavanderia a gettoni per rubare ma viene scoperto: denunciato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, intorno alle ore 01:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno di una lavanderia a gettoni di via Terrachini a seguito della segnalazione, effettuata dal titolare, di un possibile furto in atto.

Nello specifico, il titolare della suddetta lavanderia a gettoni riferiva di aver notato, tramite il proprio sistema di videosorveglianza, la presenza all’interno dell’esercizio commerciale di un soggetto intento ad armeggiare nei pressi della cassa automatica.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori, sebbene non notassero la porta d’ingresso forzata o altri danneggiamenti, rintracciavano effettivamente all’interno della lavanderia il soggetto segnalato senza che lo stesso avesse ancora asportato qualcosa.

Si trattava di un 27enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali anche molto recenti, che veniva subito fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il 27enne è accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.