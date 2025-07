E’ morto dopo una lunga malattia Carlo Folloni, padre Giampaolo

Padre Carlo Folloni è salito alla Casa del Padre domenica 6 Luglio, dopo una lunga malattia che ha affrontato sempre con la serenità di chi si affida alla Madonna e al Signore.

I molti che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo lo ricordano con affetto e simpatia.

In particolare la comunità di “Madonna di Sotto” gli è molto grata perché da novello sacerdote (erano gli anni 1969-1976), ha con grande impegno fatto rifiorire il catechismo e iniziato la tradizione dell’allestimento del presepe in chiesa, coinvolgendo molti ragazzi e giovani. Inoltre, in quegli anni, ha “convinto” un gruppo di parrocchiani a portare e fissare sulla cima del Monte Casarola una statua della Madonna realizzata appositamente dall’amica scultrice Nella Pini (deceduta alcuni anni fa). Da allora (1972), nel mese di giugno, viene effettuata una escursione-pellegrinaggio alla “Madonna della sorgente”.

Negli anni a venire, ha svolto il ruolo di cappellano presso l’ Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, incontrando malati e personale sanitario, regalando loro sempre parole di conforto e sostegno.

Per alcuni anni è stato missionario francescano nelle lontane terre di Turchia, per poi tornare in Italia e offrire il suo servizio in vari conventi cappuccini (Scandiano, Vignola, Cento, Parma e Puianello).

La sua ultima fatica è stata l’incarico di vice-postulatore della causa di beatificazione di Padre Raffaele, terminata nell’anno 2016.

Recentemente era ricoverato nell’infermeria del convento di Reggio Emilia, dove, senza mai risparmiarsi, offriva a chi lo cercava una parola di conforto, una preghiera o semplicemente un saluto.

“Gli amici dei frati” lo ricordano con immenso affetto e gratitudine per le significative esperienze vissute lungo la strada percorsa insieme.

Per chi volesse salutare per l’ultima volta Padre Carlo, si comunica che la salma resterà esposta nelle camere ardenti dell’ Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sino alle 17.

Martedì alle ore 20.30 a Sassuolo, nella Chiesa di Madonna di Sotto, sarà recitato il santo rosario.

I funerali si terranno a Reggio Emilia mercoledì 9 luglio alle ore 10 nella chiesa dei Frati Cappuccini di via Ferrari Bonini.