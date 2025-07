25 settembre 2025, al CERSAIE la seconda edizione del Career Day della ceramica

Cersaie come luogo di conoscenza, informazione e formazione anche per le giovani generazioni in procinto di entrare nel mondo del lavoro. Questa 42ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno conferma l’appuntamento con il Career Day 2025, presso l’ex Galleria d’Arte Moderna all’interno del Centro Congressi di Bologna.

L’intera giornata di giovedì 25 settembre è il momento in cui ha luogo la seconda edizione del Career Day dedicato all’industria ceramica, un momento di confronto sul tema della formazione e dell’orientamento professionale, creando un’occasione di connessione tra le nuove generazioni e l’industria ceramica italiana presente a Cersaie.

Sono 25 le aziende ceramiche partecipanti che hanno l’opportunità, attraverso colloqui conoscitivi individuali, di incontrare studenti e laureati provenienti da tutta Italia. Nella stessa area espositiva sono presenti anche le postazioni delle Università coinvolte nell’iniziativa, a cui si affianca un desk di ‘CV check’, dove è possibile ricevere consigli utili su come presentare un curriculum efficace e come affrontare il colloquio di lavoro.

L’iniziativa, promossa da Confindustria Ceramica, è organizzata da Edi.Cer. S.p.A. in collaborazione con AlmaLaurea s.r.l. e BolognaFiere, con il supporto dell’Università di Bologna, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università di Ferrara. Gli studenti interessati a partecipare possono candidarsi per le posizioni aperte attraverso la loro pagina personale di AlmaLaurea al seguente link.

Il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno si configura quindi come un’opportunità per i giovani talenti, verso un futuro professionale concreto all’interno di realtà industriali fortemente votate al made in Italy e alla proiezione sui diversi mercati internazionali.