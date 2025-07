Renzi “Lavoro alla tenda riformista per mandare Meloni a casa”

ROMA (ITALPRESS) – “Quel che sta accadendo è semplice e riguarda il mio posizionamento. Mentre fino a un anno fa c’erano tanti dubbi, oggi sono spariti perchè io sono quello che mena di più su Giorgia Meloni”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, quanto al “ritorno di fiamma” col Pd. ” Abbiamo lo stesso obiettivo. Quando vado in giro trovo spesso tanti militanti del Pd che mi dicono: ‘Io ero renziano, tu mi hai deluso, ma ora dobbiamo mandare a casa la fascistellà. Parole dure, ma vanno mandati a casa”.

Come? “Lo spostamento a sinistra di Elly Schlein aiuta a costruire la tenda riformista che manca al centrosinistra per vincere le elezioni”, spiega Renzi. Su chi dovrebbe ritrovarsi sotto questa tenda, il leader di Iv dice: “Tutti quelli che non vogliono stare in un Pd sbilanciato a sinistra, ma che credono si debba costruire un’alternativa a Meloni. E per farlo è necessario stare tutti assieme”. Alla domanda se si sta proponendo per il ruolo di federatore, Renzi taglia corto: “No, non tocca a me. Se serve una mano organizzativa ci sono, ma non vogliamo guidare noi. Il mio ruolo non è fare il capo della tenda: sono in prima fila per mostrare i disastri della premier e del suo governo, la fascia di capitano la indosserà qualcun altro”.

Quindi “dico: partiamo, facciamo un percorso e vediamo, anche perchè le leadership si affermano sul campo, non in laboratorio. Tutte le volte che si sono tentati esperimenti in provetta non sono andati bene”, chiosa Renzi.

