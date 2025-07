Casinalbo: Memorial Fontana, Travaglia cala il poker

Ancora spettacolo al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”. Tra sorprese, colpi di scena, tennis di livello altissimo e tante emozioni al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine prosegue il torneo internazionale maschile.

SERALE. Tutto esaurito sulle tribune del centrale del Club La Meridiana nel “serale” del martedì. Ed è stato un match bellissimo quello giocato tra lo spagnolo Carlos Taberner e il belga Michael Geerts. Taberner, testa di serie numero 1 del torneo e vincitore la settimana scorsa del Challenger 125 di Sassuolo, ha faticato più del previsto per avere la meglio di Geerts (6-4, 7-5). Una partita equilibrata ed avvincente dal primo all’ultimo scambio che ha appassionato tutto il pubblico.

TRAVAGLIA. Stefano Travaglia ha calato il “poker”. Quarta vittoria consecutiva per l’esperto tennista marchigiano. Dopo i due successi nel tabellone delle Qualificazioni e quello all’esordio nel Main Draw contro il francese Blancaneaux, il 33enne di Ascoli Piceno ha superato 2-6, 7-6, 7-6 l’argentino Tirante, testa di serie numero 6 del Fontana e numero 121 del ranking ATP. Una partita “pazzesca” che Travaglia ha saputo rimontare e portare a casa. “Nel primo set Tirante mi ha annichilito, io non riuscivo ad imporre il mio gioco – ha detto a fine match lo stesso Travaglia già numero 60 del mondo nel 2021 – In quel momento, però, sono stato bravo a rimanere solido ed a pensare positivo. Sono rimasto concentrato punto su punto e alla fine l’ho portata a casa. Ad inizio anno ho avuto un infortunio e non pensavo veramente di poter competere così a metà stagione – ha spiegato Travaglia – Con tutto il team ho fatto un buon lavoro di recupero: ora l’obiettivo è competere settimana dopo settimana e cercare di risalire la classifica ATP. Il Memorial Fontana è un torneo che conosco bene e che, come sempre, anche quest’anno è organizzato molto bene. In questa edizione poi il livello è davvero molto alto. Ci sono tanti giocatori forti, anche sudamericani, che preparano la stagione dei tornei da 250mila dollari sulla terra. C’è un “entry list” incredibile e bisogna giocare ogni partita al 300% per provare a portarla a casa”.

CERUNDOLO. Accede ai Quarti di Finale anche il 23enne Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco Cerundolo. La testa di serie numero 3 e numero 112 del ranking ATP l’ha spuntata nel derby tutto argentino con Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 7-6, 6-3. Al prossimo turno il suo avversario sarà l’azzurro Stefano Travaglia.

DOPPIO. Sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo è iniziato anche il torneo di doppio. Avanzano le coppie Collarini (Argentina)/Veervoot (Olanda), Gomez (Argentina)/Martinez (Colombia), Pokorny (Slovacchia)/Ricca (Italia), Arnaboldi (Italia)/Pellegrino (Italia).

Esce invece la coppia “modenese” formata da Luca Parenti e Giacomo Gobbi che ha perso 6-1, 6-3 contro Veldheer/Liutarevich.

ANTONIO FONTANA. Grande tennis e tanto pubblico. Non può che essere più che positivo il bilancio di “mid term” della 41°Edizione del Memorial Eugenio Fontana. “Siamo molto contenti di questi primi giorni di torneo. Quest’anno il livello tecnico è davvero molto alto – ha detto Antonio Fontana, Presidente uscente del Club La Meridiana e delegato all’organizzazione del Modena Challenger ATP 75 – Ci sono tanti italiani di assoluto valore e tanti specialisti della terra battuta. E ci sono tanti spettatori sia durante il giorno sia nei match serali. L’ingresso per assistere alle partite è libero e gratuito. Il Club crede fortemente nei valori dello sport e nella diffusione della pratica sportiva. Il Memorial Fontana è una grande occasione per vedere da vicino una competizione di altissimo livello”.

PROGRAMMA GIOVEDÌ. Il giovedì del Memorial Fontana ha in programma quattro incontri di singolare degli Ottavi di Finale e altrettanti del doppio. Sul Centrale si parte alle ore 13 con Taberner-Kym e a seguire Cecchinato-Houkes. Non prima delle 17 Sakellaridis-Echargui, mentre alle 21 si giocherà Seyboth Wild-Kodat.

Anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”. Porte aperte al grande tennis…