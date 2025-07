Torna il tradizionale appuntamento sassolese dei “Giovedì Sotto le Stelle”

Inizia il mese di Luglio e torna l’ormai tradizionale appuntamento con i “Giovedì Sotto le Stelle”: eventi, musica, spazio bimbi, mercatini e negozi aperti, tutti i giovedì del mese dalle 20 alle 24.

“Cinque Giovedì ci aspettano in centro storico con appuntamenti, incontri, tantissima musica e la straordinaria offerta commerciale dei negozi sassolesi – afferma il Sindaco Matteo Mesini – tutto è pronto per l’iniziativa estiva per eccellenza della nostra città che sa unire l’aspetto commerciale a quello ludico, la tranquillità di una serata trascorsa in modo diverso e coinvolgente con la famiglia e gli amici passeggiando lungo le vie e le piazze del centro. Insieme alle offerte commerciali, la vera protagonista sarà la musica: Tade Week, il nuovo Julive Music Fest con tre palchi in contemporanea e oltre 90 artisti, gli appuntamenti di Estate della Rosa con Nino Frassica, l’Orchestra Morricone e Antonio Ornano: Sassuolo è a tutti gli effetti la città della Musica e il mese di luglio le renderà omaggio”.

Giovedì 3 luglio il primo appuntamento.

La magia dei sogni: mostra d’arte di Anna Romeo, dalle 19,30 a cura del Gruppo Pittori Sassolesi Jacopo Cavedoni presso la Galleria di via Fenuzzi 12/14

Si fes…Teggia: cena di beneficenza a favore di ‘Per Vincere Domani Onlus’, dalle 20 in piazzale Teggia in collaborazione con Gruppo Alpini San Michele.

Giochi sotto le Stelle, dalle 20: stand, laboratori e gonfiabili per bambine e bambini in piazza Martiri Partigiani.

Mago blu & show by Fusion dance Academy dalle 20: cena e animazione al bar Luana

Street Food dalle 20,30 in via Menotti

Tade Week: Work in progress, dalle 21: incontro a cura di CTG. Sassuolo con Bianca Arrighini (Factanza Media), Marco Onorato (Marketing Espresso) e Carlo Gaetaniello (Serenis) sul mondo del lavoro e i suoi cambiamenti dai Boomer alla Gen Z. In piazzale Della Rosa

Valgimigli Band, dalle ore 21: concerto di musica live in piazza Garibaldi

Summer Dance Party, dalle 21: mercatini, musica e negozi aperti in via Cavallotti

Karaoke Kris & Roby, dalle 21 al car Stella, Via Mazzini 71

Remo Morini Live, dalle 21,15: DJ set anni ‘60 Italian songs by Dj Noce in viale XX Settembre