Ubriaco per strada minaccia e aggredisce gli agenti: denunciato 27enne

Ieri sera intorno alle 22:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Gramsci a seguito della segnalazione, effettuata da un passante, di un uomo molesto riverso al suolo con una bottiglia di una bevanda alcolica in mano.

Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano il soggetto segnalato, ancora disteso per terra e in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, che veniva immediatamente identificato per un 27enne italiano.

L’uomo, sin dal primo istante, si mostrava molto infastidito e insofferente ai controlli effettuati dagli operatori della Polizia di Stato mantenendo una condotta aggressiva verso di loro, dapprima solo verbale e poi fisica, iniziando a sbracciare verso gli agenti al fine di eludere le attività di identificazione.

In virtù di ciò, il 27enne veniva neutralizzato e trasportato presso i locali della Questura di Reggio Emilia al fine di effettuare agevolmente ulteriori attività di identificazione. Anche all’interno degli uffici di via Dante Alighieri il soggetto manteneva la sua condotta aggressiva verso gli agenti insultandoli e minacciando di ucciderli una volta che sarebbe stato rilasciato.

Sulla base di quanto sopra, il giovane è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di violenza, minaccia a e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.