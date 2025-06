Formigine Batti Cuore: domenica 21 settembre il primo corso gratuito rivolto alla cittadinanza

AVAP Formigine, in collaborazione con il coordinamento provinciale ANPAS e il Comune, ha ideato il progetto “Formigine Batti Cuore”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la salute della cittadinanza attraverso un modello di intervento rapido ed efficace in caso di arresto cardiaco. Le patologie cardiache, infatti, sono tra le principali cause di morte al mondo e richiedono risposte tempestive: si parla, non a caso, di emergenze “tempo-dipendenti”, in cui ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Il progetto mira a trasformare Formigine in un Comune Cardioprotetto, ovvero un territorio che si impegna attivamente a dotarsi delle strumentazioni e delle competenze necessarie per affrontare un arresto cardiaco improvviso. Si tratta di un obiettivo che si concretizza soprattutto attraverso l’installazione e la mappatura di defibrillatori automatici esterni (DAE) e la formazione della popolazione al loro utilizzo. “Formigine Batti Cuore” intende intervenire proprio su questo fronte, superando alcune criticità oggi ancora presenti. Nonostante la presenza sul territorio di diversi defibrillatori, sia pubblici sia in contesti privati, manca una mappatura completa e aggiornata, e non tutti i cittadini sono consapevoli o abilitati all’utilizzo di questi dispositivi.

Il progetto si articola in due filoni principali: da un lato la formazione e la sensibilizzazione della cittadinanza dai 16 anni in su, dall’altro la mappatura, il monitoraggio e la gestione tecnica dei defibrillatori. Per quanto riguarda la formazione, l’obiettivo è coinvolgere circa mille persone attraverso corsi organizzati da AVAP Formigine, in collaborazione con il Coordinamento provinciale ANPAS e l’ente di formazione accreditato. Il primo appuntamento è previsto per domenica 21 settembre dalle 8.15 alle 12.15 e coinvolgerà 100 cittadini in un corso di 4 ore, suddiviso tra teoria e pratica. Per iscriversi contattare AVAP all’indirizzo email formazione@avapformigine.it. Nell’invio è necessario specificare dati anagrafici completi, indirizzo di residenza, codice fiscale e numero di cellulare.

A seguire, i corsi saranno proposti con cadenza regolare durante tutto l’anno, con orari e giorni diversificati per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di persone.

Sul fronte tecnico, sarà attivato un censimento dei defibrillatori già presenti sul territorio, con la creazione di un registro digitale e pubblico.

Il Comune di Formigine ha già identificato un dipendente comunale per la gestione dei DAE pubblici, mentre AVAP Formigine offrirà supporto e consulenza anche ai proprietari di DAE privati. È inoltre previsto il coinvolgimento delle aziende del territorio, per incentivare la condivisione dei dispositivi eventualmente già presenti e promuoverne il corretto funzionamento e la formazione del personale.