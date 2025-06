Reggio Emilia: Carabinieri e CNA Pensionati insieme per la sicurezza degli anziani

Si è svolto il 27 giugno presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, un incontro ufficiale tra il Comandante Provinciale Colonnello Orlando Hiromi Narducci e i rappresentanti del Sindacato Provinciale CNA Pensionati. Presenti all’incontro il Presidente Provinciale Giuliano Tamagnini e il Presidente della zona di Reggio e Terra di Mezzo Giacomo Scillia. L’iniziativa si è svolta in un clima di dialogo aperto e costruttivo, rappresentando un importante momento di confronto istituzionale sul tema della sicurezza, in particolare per la popolazione anziana, fascia particolarmente esposta come peraltro rilevabile dai reati di truffa che gli anziani subiscono. I rappresentanti del sindacato hanno illustrato al Comandante Provinciale dei Carabinieri le attività svolte da CNA Pensionati, ribadendo l’impegno a consolidare una collaborazione diretta e continuativa con le forze dell’ordine.

“Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri sul territorio è fondamentale – ha dichiarato il Presidente Tamagnini – come punto di riferimento per i cittadini, in particolare per le fasce più fragili. La nostra disponibilità alla collaborazione nasce dalla volontà di contribuire attivamente al benessere e alla sicurezza della comunità.”

Il Colonnello Narducci ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come la sicurezza si costruisca anche attraverso il dialogo, la fiducia reciproca e la presenza costante delle istituzioni. Ha inoltre tracciato un quadro rassicurante della situazione in provincia, dove i livelli di criminalità risultano contenuti rispetto alla media nazionale. Nel corso dell’incontro, il Presidente Scillia ha evidenziato il ruolo attivo dei pensionati nella vita democratica e sociale: “I nostri iscritti vogliono sentirsi parte di una comunità viva, protetta e coesa. La sinergia con l’Arma è un tassello importante per rafforzare questo senso di appartenenza.” Tra le proposte emerse, quella di organizzare in autunno una tavola rotonda pubblica dedicata al tema della sicurezza, coinvolgendo anche la Guardia di Finanza e la Questura. Un’iniziativa condivisa, già accolta positivamente dal Comandante Narducci, che ha confermato la disponibilità a partecipare attivamente alla definizione dei contenuti e delle modalità dell’evento.

L’incontro si è concluso con un impegno reciproco: rivedersi a settembre per concretizzare il percorso avviato e rafforzare un’alleanza civica basata su legalità, ascolto e responsabilità. “Quello di oggi – ha affermato Tamagnini – è solo l’inizio di un cammino comune che mette al centro le persone. La sicurezza non è solo un compito dello Stato, ma un diritto che coinvolge tutti. E per garantirlo servono collaborazione, presenza e senso civico.” Il Colonnello Narducci ha infine ribadito la piena disponibilità dell’Arma, che ogni giorno opera sul territorio provinciale con impegno e spirito di servizio, a tutela del benessere di tutta la cittadinanza.