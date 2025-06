Spazi Eletti Gli autori Elena Bosi, Marcello Simoni e Federico Taddia ospiti della rassegna

Con l’arrivo dell’estate, la Biblioteca comunale Daria Bertolani Marchetti di Formigine è pronta ad accogliere il pubblico nelle tre serate di Spazi Eletti, la rassegna dedicata al libro e alla lettura nella meravigliosa cornice del parco di Villa Gandini, tra il laghetto, i gingko e il cielo stellato.

Anche quest’anno, la rassegna offrirà l’occasione di conoscere un po’ meglio il panorama letterario italiano, incontrando autori pubblicati dalle principali case editrici.

Spazi Eletti si aprirà lunedì 30 giugno con l’autrice Elena Bosi, che presenterà il suo libro d’esordio “Mio padre è nato per i piedi” (Neri Pozza, 2024), intervistata da Eleonora Alboresi.

Lunedì 7 luglio, lo scrittore Marcello Simoni converserà con Marcello Bardini sul suo nuovo libro, “La torre delle aquile” (Newton Compton, 2025), che uscirà pochi giorni prima.

Lunedì 14 luglio sarà poi la volta dello scrittore, conduttore e autore tv Federico Taddia, autore di “Fuga dalla meraviglia. La geniale vita di Albert Einstein tra violini, bussole e calzini” (Mondadori, 2025), intervistato da Stefano Colli.

Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21 nel Parco di Villa Gandini, Via S. Antonio 4. In caso di maltempo, gli incontri si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis, Via H. Pagani, 25.