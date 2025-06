Castelfranco Emilia: varato il Piano Asfalti

Tra l’estate e l’autunno, Castelfranco Emilia e le sue frazioni saranno interessate da un importante programma di interventi puntuali e mirati sulla viabilità che coinvolgerà i tratti ammalorati di una sessantina di strade del territorio.

Un impegno concreto, frutto del nuovo Piano Asfalti approvato lo scorso giovedì dalla Giunta comunale e di una serie di interventi compensativi effettuati da operatori dei servizi pubblici – come Enel e FiberCop –, chiamati a ripristinare le sedi stradali in seguito a opere infrastrutturali come l’estensione della fibra ottica. Il cuore del Piano Asfalti, reso possibile attraverso risorse comunali, riguarda numerosi tratti stradali dove verranno realizzati interventi puntuali con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro urbano e qualità della circolazione, sia veicolare che ciclabile.

Tra questi, via Parollara, via San Cesario, via Commenda, via Turati, via Circondaria, via Magenta, via Cimitero, via Muzza Corona, via Cassola di Sopra, via Bramante, via Sparate, via San Vincenzo, via Isonzo, via Giotto, via Baracca, via Garzolè e via Manzolino Ovest. A questi lavori si affiancano le opere per la realizzazione di piattaforme rialzate nei punti più delicati del territorio, con lo scopo di favorire gli attraversamenti pedonali e contenere la velocità dei veicoli, con un miglioramento della sicurezza stradale. I nuovi dispositivi verranno posati in aree ad alta frequentazione, come Corso Martiri 131, Circondaria Sud – all’altezza del parco Gildo Guerzoni –, su via Nazario Sauro, via Nino Bixio, via per Riolo e via Manzolino Est.

Ma non finisce qui. Il programma complessivo prevede anche una lunga serie di interventi puntuali di ripristino del manto stradale, in corrispondenza di tratti manomessi per lavori da parte di soggetti terzi. In questo elenco rientrano strade come via Castiglione, via Isonzo, via Morane, via Case Nuove, via Busacchi, via Tintoretto, via Buonarroti, via Prampolini, via Masaccio, via Perugino, via Salvatore Rosa, via Turati, via Circondariale, via Magenta, via Marsala, via Risorgimento, via Costa, via Liguria, via Lombardia, via Piemonte, SP14, stradello Polisportiva, via dei Romani, via Galilei, via Commenda, via Gioberti, via Cattaneo, via Nievo, Manzolino Est e via Cassola di Sotto.

«L’avevamo promesso in campagna elettorale, e l’abbiamo varato dopo lunga istruttoria legata all’analisi della complessità e relazione con gli altri Enti: il Piano Asfalti è ora realtà. Si tratta di un insieme di interventi necessari e puntuali, frutto di una programmazione tecnica che tiene conto delle criticità emerse nel tempo e delle segnalazioni raccolte su tutto il territorio. Laddove possibile, abbiamo anche coordinato gli interventi con i ripristini dovuti da parte di soggetti terzi, per limitare disagi e ottimizzare le risorse disponibili; proseguiremo anche nei prossimi mesi con lo stanziamento di risorse ad hoc per continuare questo percorso, che è il naturale proseguimento degli interventi conclusi sulle strade bianche del territorio», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.