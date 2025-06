San Lazzaro: rifiuti, al via ricognizione per migliorare il posizionamento dei nuovi cassonetti

Riposizionamento di alcune delle nuove isole ecologiche di base per razionalizzare al massimo gli spazi a disposizione e per venire incontro anche alle richieste dei cittadini. Dopo l’avvio dei lavori per la sostituzione dei cassonetti stradali previsti dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, il Comune ha effettuato una prima ricognizione sul posizionamento delle nuove IEB: in particolare il settore Ambiente ha elaborato una lista di miglioramenti, che ha inviato ad Hera, che riguardano sia la disposizione dei cassonetti che la loro collocazione. In particolare i primi interventi di miglioria riguarderanno via Orlandi, via Giovanni XIII, via Jussi alta, via Ca’ Bassa, via Scornetta, via Minarini, via Torreggiani e via Kennedy.

“La fase di sostituzione dei vecchi cassonetti stradali sta procedendo come da programma e si esaurirà entro la fine di luglio in modo che il nuovo sistema di raccolta possa andare a regime – spiega la vicesindaca e assessora all’ambiente Sara Bonafè – In tutto si tratta di più di 500 cassonetti da sostituire e quindi è inevitabile che durante una prima fase ci siano degli aggiustamenti da fare. Per questo vogliamo ringraziare tutti quei cittadini che ci hanno inviato le loro segnalazioni e osservazioni perché ci danno la possibilità di controllare se la disposizione dei nuovi cassonetti corrisponda agli obiettivi di funzionalità che ci siamo dati in fase di progettazione. Vorrei inoltre rassicurare anche chi ha evidenziato la mancata pulizia dei residui lasciati dalla sostituzione delle vecchie campane per la raccolta del vetro e della carta: il lavaggio delle piazzole delle isole ecologiche non può essere effettuato durante la sostituzione dei cassonetti per la presenza contemporanea di più mezzi e verrà pertanto effettuato nelle prossime settimane durante il mese di luglio”.

Intanto ultimi giorni a disposizione di quei cittadini che non hanno ancora ritirato la Carta Smeraldo e il kit necessario per la raccolta “porta a porta”: oggi, venerdì 27 giugno e domani, sabato 28 giugno, l’appuntamento è fissato al Centro Sociale Ca’ Bassa (via Ca’ Bassa 31, Idice) dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. A partire da lunedì 30 giugno 2025, il ritiro sarà possibile soltanto presso lo sportello del Servizio Clienti Hera che si trova in via Emilia 243 aperto ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.