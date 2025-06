Obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori: per le imprese già iscritte il termine è prorogato al 31 dicembre 2025

La Camera di Commercio dell’Emilia informa che, con una recente circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) personale degli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Resta invece invariato l’obbligo immediato per le nuove società costituite a partire dal 1° gennaio 2025, le quali devono comunicare la PEC personale degli amministratori già al momento dell’iscrizione, e per quelle società che devono provvedere al rinnovo degli amministratori o alla nomina dei liquidatori, nel qual caso la PEC va indicata in quella pratica, pena il rifiuto della stessa.

Il domicilio digitale deve essere personale, attivo, unico e univoco per ciascun amministratore. Qualora la PEC non presenti tali caratteristiche, la pratica viene sospesa, con un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. In caso di inadempienza, l’iscrizione sarà rifiutata.

Un amministratore può utilizzare la stessa PEC per più società, purché venga comunicata per ciascuna di esse. È valida anche la PEC assegnata da un Ordine professionale, se l’amministratore vi è iscritto.

In caso di presentazione autonoma della pratica, non sono dovuti diritti di segreteria né imposta di bollo. La comunicazione può essere effettuata anche da un solo amministratore per conto di tutti.

Tutti i dettagli su www.emilia.camcom.it