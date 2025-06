Mediopadana e stazione storica, vertice a Roma tra il sindaco Massari e il nuovo AD di RFI (Gruppo Fs Italiane)

Si è tenuto ieri a Roma nella sede di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) un incontro tra Aldo Isi, nuovo AD della società, e una delegazione del comune di Reggio Emilia, composta dal Sindaco Marco Massari, il vicesindaco Lanfranco de Franco, l’assessore all’urbanistica Carlo Pasini e il capo di gabinetto Marco Pedroni.

Oggetto dell’incontro le progettualità in corso sulle stazioni AV mediopadana e Reggio Emilia storica.

In particolare, alla stazione AV mediopadana proseguono i lavori di RFI per l’apertura degli spazi al piano terra della stazione. Nuovi spazi sul lato EST che ospiteranno un’area eventi/spazio polifunzionale e saranno pronti per la primavera 2026. Sul lato OVEST, invece, i lavori termineranno nel 2027 e consentiranno, presumibilmente a partire dall’estate dello stesso anno, di ospitare la Farmacia (attualmente insediata nel piazzale) e altri spazi pensati per valorizzare il territorio.

Continua anche la collaborazione per una progettualità congiunta sulla stazione storica, all’interno di un’area la cui riqualificazione è prioritaria per il mandato della giunta che ha deciso anche la costituzione di un’unità di progetto specifica.

In questo senso, RFI sta lavorando per completare il progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico ad un investimento congiunto tra la società e il Comune nell’area prospiciente la stazione: saranno previsti interventi per migliorare la funzionalità, il decoro e la sicurezza a tutela di passeggeri e cittadini e la razionalizzazione della mobilità ciclopedonale. Altri incontri di approfondimento tecnico delle tematiche trattate sono già stati calendarizzati per le prossime settimane.

“Una sinergia significativa, quella tra il Comune e RFI – ha dichiarato il sindaco Marco Massari a margine dell’incontro – che ci consente di tracciare una progettualità che guarda avanti di diversi anni. Voglio ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, l’AD Aldo Isi e tutto lo staff dirigenziale di RFI per il confronto e la disponibilità a intervenire su due fronti per noi estremamente strategici per il futuro della nostra città”.