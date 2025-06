Formigine: resoconto consiglio comunale del 26 giugno 2025

Al centro del dibattito del Consiglio comunale di Formigine di ieri, c’è stato l’adeguamento della programmazione finanziaria, con una cospicua variazione di bilancio, che aggiunge in particolare risorse per circa 600mila euro sul 2025.

All’inizio della seduta, il Sindaco Elisa Parenti ha comunicato in merito al nubifragio del 16 giugno. Le precipitazioni atmosferiche hanno superato gli 80 mm di acqua in meno di due ore, colpendo con maggiore forza la zona di territorio compresa fra Casinalbo e via Giardini, fino al quartiere dell’Ex Picchio Rosso. La prima fase dell’emergenza si è concentrata sul controllo della viabilità, completamente ripristinata già nel tardo pomeriggio. Per quanto concerne strade ed edifici pubblici, sono stati una sessantina gli interventi. Ammontano invece a 326 gli interventi di Hera relativi al ritiro di materiali danneggiati dal nubifragio. E’ poi seguito un intervento straordinario su più giornate, sempre da parte di Hera, sulla manutenzione di tombini e caditoie.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Siamo senz’altro impegnati nel programmare maggiore manutenzione sulle strutture del territorio, soltanto in questa seduta di Consiglio sono infatti numerosi gli interventi proposti legati alla sicurezza degli edifici: la manutenzione straordinaria della copertura della palestra di Colombaro per 150mila euro e della copertura della palestra di Corlo per 160mila euro; si aggiungono anche 110mila euro per manutenzione straordinaria fabbricati, utili anche al ripristino dei danni causati dal nubifragio in oggetto. C’è poi il recepimento del contributo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per circa 80mila euro, destinato alla realizzazione di un’area di ammassamento di Protezione civile su Via dei Prati a Ubersetto. In programmazione, anche 160mila euro per interventi di manutenzione sul torrente Cerca, sul quale l’amministrazione si è attivata anche con la Regione Emilia-Romagna per avviare a breve un ulteriore intervento di messa in sicurezza sul tratto che raggiunge la zona di via Bassa Paolucci”.

Conclude il Sindaco: “E’ in corso un cantiere della Regione Emilia-Romagna da oltre 2,6 milioni di euro per mettere in sicurezza argini e alveo del fiume Secchia nel tratto compreso fra Magreta e Sassuolo e sono previsti due interventi di manutenzione nella zona del Rio Cerca”.

Fra gli altri interventi che entrano nella programmazione con questo aggiornamento dei documenti di bilancio due sono dedicati a scuole e giovani: il finanziamento del progetto di rinnovo degli arredi della scuola dell’infanzia Malaguzzi (per 19mila euro) e l’acquisto degli arredi per l’allestimento della Casa del Custode (per 15mila euro).

Nella variazione di bilancio che applica sul triennio 1,2 milioni di euro di avanzo libero, anche un nuovo stanziamento di oltre 25mila euro per sostenere ulteriormente la sicurezza urbana: una parte sarà destinata al rafforzamento della collaborazione con gli istituti di vigilanza, in coerenza anche con le finalità del protocollo con la Prefettura, mentre un’altra quota verrà impiegata per attivare supporti esterni da parte di corpi di Polizia Locale di altri comuni in caso di situazioni di particolare necessità o emergenza.

La giunta ha dato riscontro ad alcune interrogazioni dei consiglieri, su organizzazione dell’educazione fisica presso le scuole Fiori durante il cantiere di rifacimento della Palestra Ascari di Casinalbo, e su attivazione della tariffa corrispettiva puntuale per il servizio rifiuti (che per il 2026 non entrerà in vigore a Formigine).