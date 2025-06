Dal 7 luglio all’Urp si accede su appuntamento – Terminata la stagione estiva l’accesso tornerà libero ma i locali saranno protetti da un dispositivo di allarme

Da lunedì 7 luglio e per tutta la stagione estiva si accederà all’Ufficio relazioni con il pubblico, situato in via Farini, solo tramite appuntamento che si potrà facilmente fissare attraverso l’agenda on line in funzione appunto da lunedì 7 luglio.

Durante l’orario d’apertura (lunedì 10-13; da martedì a venerdì 8.30-13, martedì anche 15-17) per informazioni e altre richieste è inoltre sempre attivo il servizio di messaggistica Whatsapp (331 5811426) ed è possibile contattare gli operatori anche telefonicamente (tel. 0522 456660) o per posta elettronica (comune.informa@comune.re.it).

Dal 30 giugno al 4 luglio i cittadini interessati potranno ancora accedere allo Sportello Urp senza appuntamento, ma l’accesso avverrà esclusivamente da piazza Prampolini, attraverso l’ingresso principale del Municipio da cui si potrà scendere internamente per recarsi all’Urp, e sarà quindi regolato dal personale del Comune.

Le nuove modalità di accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico sono temporanee e sono state disposte dopo l’episodio avvenuto nella giornata di giovedì 26 giugno in cui una persona in evidente stato di alterazione psichica ha fatto irruzione nei locali; per allontanarla è stato necessario l’intervento della Polizia locale e dei Carabinieri.

Il sindaco Marco Massari ha dichiarato: “Quanto successo all’Urp nella giornata di giovedì è grave. Ho incontrato questa mattina alcune operatrici coinvolte nell’episodio; le ho volute ringraziare per quanto fanno quotidianamente al servizio delle persone, senza alcun distinguo, e credo sia doveroso rispondere a un loro legittimo desiderio di maggior sicurezza. Queste persone svolgono un servizio fondamentale di prima accoglienza ai cittadini, di risposta alle loro richieste, ai loro bisogni, lo fanno in modo professionale e sempre con l’intento di abbassare i toni a volte polemici o provocatori. Non possono diventare oggetto di maleducazione o, come in questo caso, aggressività. Per questo sarà nostra priorità implementare le misure di sicurezza esistenti e aggiornare i protocolli a tutela di operatori e operatrici di questo e altri servizi”.

Nessun operatore Urp o utente è rimasto ferito, ma per scongiurare il ripetersi di simili episodi e per tutelare la sicurezza, il benessere e il lavoro del proprio personale, nonché dei cittadini che si rivolgono al servizio, l’Amministrazione comunale ha assunto, pertanto, alcune misure straordinarie, anche in considerazione della minore affluenza al servizio nel periodo estivo, in attesa di predisporre un sistema di controllo che garantisca il libero accesso dei cittadini in sicurezza. È infatti già allo studio l’installazione di un dispositivo di allarme immediatamente attivabile dal personale in caso di bisogno, collegato alle centrali delle forze dell’ordine.