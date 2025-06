Sotto le stelle con Matilde: sabato 28 giugno torna la Cena in bianco in piazza della Vittoria, tra eleganza. storia e solidarietà

Con il Teatro Valli a fare da quinta scenica, sabato 28 giugno torna in piazza della Vittoria uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggiana: la Cena in Bianco.

Per questa edizione grandi protagonisti della serata saranno la Grancontessa Matilde e la sua corte, che da Quattro Castella arriveranno in centro storico per un evento fatto di eleganza, etica ed ecologia, ormai divenuto un vero e proprio rito cittadino.

Quest’anno l’evento, ispirato a un format internazionale, è organizzato dall’associazione culturale Insieme alle Stelle e promosso dal Comune di Reggio Emilia e dal Comune di Quattro Castella, in collaborazione con numerose realtà del territorio, e sosterrà una causa importante: parte del ricavato sarà infatti devoluto al Grade, Gruppo amici dell’ematologia.

L’edizione targata 2025 prevede numerosi eventi e si articola su due serate, in città e sulle colline matildiche.

UN PROGRAMMA RICCO DI SUGGESTIONI – L’edizione 2025 vedrà allestito, nel cuore della piazza, un affascinante tavolo della Contessa Matilde, attorno al quale sederanno nobili e villici, rievocando le atmosfere medievali e il legame storico della città con la figura di Matilde di Canossa. Ad aprire ufficialmente la serata sarà la sfilata degli sbandieratori della Contrada Maestà della Battaglia di Quattro Castella, che, dopo aver attraversato il centro storico, animeranno piazza della Vittoria con coreografie spettacolari. A seguire, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo di musica e fuoco, che renderà ancora più magica l’atmosfera della serata.

UNA NUOVA SINERGIA CON QUATTRO CASTELLA – Grande novità di quest’anno è la collaborazione con il Comune di Quattro Castella, patria del celebre Corteo Matildico.

Come anteprima della Cena in Bianco, domani venerdì 27 giugno, alle ore 21, presso il Castello di Bianello, si terrà un evento dedicato a una delle eccellenze gastronomiche del territorio: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, rappresentato dal Consorzio, prodotto di cui esistono testimonianze già ai tempi della Contessa Matilde. L’evento vedrà anche la partecipazione dello chef stellato Andrea Incerti Vezzani, chiamato a creare insoliti accostamenti con il prezioso “oro nero”.

DRESS CODE RIGOROSAMENTE BIANCO – Come da tradizione, ogni commensale avrà a disposizione tavoli e sedie che potrà allestire a proprio gusto. Il format prevede che ognuno porti con sé il pasto, tovagliato, piatti, bicchieri e posate. Ristoranti e locali dei dintorni sono disponibili a fornire cibo e bevande. Una scelta ecologica impone non siano previsti plastica, carta e lattine e, nel rispetto della propria città, il luogo dovrà essere tutto pulito alla fine della serata.

La cena avrà inizio alle ore 20.30 e trasformerà la piazza in un grande salotto a cielo aperto, dove si cenerà sotto le stelle, all’insegna della convivialità e della bellezza condivisa. Le Cene in Bianco nascono proprio con questo spirito: trasformare i luoghi pubblici in spazi di incontro e di comunità, riscoprendo il territorio attraverso nuove esperienze e nuove relazioni.

Hanno dato il loro sostegno all’iniziativa e alla raccolta fondi Delite e Pasticceria Dava di Reggio Emilia, Cantine Medici, Pro Music.

INFO E ISCRIZIONI

Store Casimiro – Isolato San Rocco, Galleria Cavour 9/G – tel. 0522 430004

Grade – presso il Core, Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento 80 , tel. 0522 295959 – 375 7225943

Quota di partecipazione: 10 euro a persona (bambini gratuiti) –