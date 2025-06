Soliera: conclusi i lavori sulle strade bianche

Sono stati portati a termine gli interventi di manutenzione straordinaria su numerose strade bianche dislocate su tutto il territorio di Soliera. I lavori, necessari per migliorare la permeabilità e garantire una maggiore durata nel tempo delle infrastrutture stradali, si sono articolati in più fasi, che hanno preso il via i primi giorni di giugno. Inizialmente si è proceduto con la fresatura del fondo, utile ad eliminare dislivelli e irregolarità accumulatisi nel tempo; successivamente si è intervenuti con la ricarica di materiale per ripristinare le condizioni ottimali di percorribilità.

Le operazioni hanno interessato un ampio ventaglio di vie comunali, tra cui stradelli e arterie secondarie utilizzate sia dai residenti che dalle attività agricole del territorio. In particolare, sono stati coinvolti i tratti di Stradello Cantone, Stradello Lama, Stradello San Michele, Via Commenda, Via Fornace, Via Frignana, Via Gandolfa, Via Grinzellona, Via Papotti, Via Pescarolo, Via Ranara, Via Sabbioni e Via Vaccheria.