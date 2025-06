Noi Moderati: dopo il congresso nominato il coordinatore di Sassuolo e il responsabile comunicazione social

Noi Moderati, quarto partito di governo nazionale del centro destra allarga la squadra nominando a Sassuolo il coordinatore Cristiano Gugliucci e il responsabile comunicazione social Massimo Mavica.

Manuela Spaggiari presidente provinciale commenta così le nomine “sono molto contenta di queste nomine in quanto fondamentali per continuare a far crescere la squadra, fatta di persone che credono nella politica e che amano il territorio, pronte a lavorare per i cittadini, perché questo è il nostro spirito, Cristiano e Massimo, sono i primi di una lunga lista di persone pronte a lavorare con noi”. Gugliucci Cristiano, abita e vive a Sassuolo, ha 53 anni ed è un Tributarista presso il suo Studio a Sassuolo dal 1996. Gugliucci commenta così la nomina:”La mia passione per la politica nasce da un’idea di futuro, da una volontà di riscatto, di giustizia, di libertà e di uguaglianza. Ho scelto di far parte del partito politico “Noi Moderati” perché lo identifico come un movimento moderato e riformista che propone nuove idee atte ad avvicinare sempre più persone alla politica giusta.

Idee nuove che tengono conto della tradizione ma che propongono un significativo cambiamento e stabiliscono importanti passaggi per il futuro degli italiani.” ha già esperienza politica locale con la lista civica “Per Sassuolo, Programma Rilancio” con la quale si è presentato alle ultime elezioni comunali di Sassuolo come candidato Sindaco. Mavica Massimo consulente della ristorazione e gestisce anche il ristorante a conduzione familiare aperto dal 1973. Ha 53 anni e vive a Sassuolo. Fa parte dell’associazione volontari dei carabinieri della quale è anche socio fondatore. Massimo Mavica commenta così la nomina: “Ho scelto “Noi Moderati” perché mi rivedo nel contesto di innovazione e di coinvolgimento giovanile. Proprio i giovani, che rappresentano il nostro futuro hanno bisogno di un movimento che li coinvolga attivamente e li avvicini con responsabilità alla vita politica. Non possiamo prescindere da questi concetti, poiché le condizioni attuali ci impongo una grossa responsabilità nei confronti degli elettori sempre più rassegnati alle condizioni difficili alle quali si vedono costretti nel quotidiano.”

Non mancano i ringraziamenti del coordinatore provinciale di Noi Moderati, Ernesto Riccardo, pronto ad ampliare la squadra e preparare il partito di Noi Moderati alle prossime sfide elettorali del territorio, con un lavoro capillare che sarà fatto comune per comune.