Nido Parco: incontri per ideare assieme gli esterni

Due incontri per coinvolgere rappresentanti dei genitori, educatrici, coordinatori pedagogici (sia del Comune che della cooperativa), il Direttore dei lavori, gli uffici comunali e di Sgp, assieme agli Assessori competenti nella progettazione degli spazi esterni del nuovo Nido Parco.

“Abbiamo voluto avviare un percorso di partecipazione – affermano Maria Savigni, Assessore alla Pubblica istruzione, e Maria Raffaella Pennacchia, Assessore ai Lavori Pubblici – non solo per visitare il cantiere assieme a tutte le parti coinvolte, ma soprattutto per condividere alcune idee e progetti funzionali a rendere l’area esterna più in linea con il progetto pedagogico. Non vogliamo che bambini e famiglie si trovino di fronte a giochi o arredi prestabiliti e predefiniti, quanto piuttosto ad uno spazio flessibile dove bambini e genitori, assieme alle educatrici, possano progettare liberamente gli spazi di gioco”

Il percorso partecipativo ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui più recenti orientamenti pedagogici relativi agli spazi esterni per la fascia 0-3 anni, valorizzare e integrare i diversi punti di vista dei componenti del gruppo, tenendo conto delle loro differenti esperienze e sensibilità ed elaborare, partendo da una visione condivisa, proposte concrete per l’allestimento degli spazi esterni, che saranno poi presentate ai progettisti del Nido Parco.