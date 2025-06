Maranello: approvato l’ordine del giorno per un Regolamento sui Patti di Collaborazione, nota del PD

Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Maranello ha approvato un ordine del giorno che getta le basi per coinvolgere in modo più strutturato i cittadini nella gestione condivisa dei beni comuni urbani attraverso lo strumento dei Patti di Collaborazione.

La proposta, presentata dai gruppi di maggioranza del Partito Democratico, Maranello in Testa Zironi Sindaco e Italia del Futuro, è stata accolta (voto contrario di Lega e astensione di Fratelli d’Italia) con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla cura e valorizzazione del patrimonio pubblico.

L’ordine del giorno nasce dalla volontà di applicare i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà sociale, con l’obiettivo di creare una cornice normativa chiara per permettere a cittadini, associazioni, comitati di quartiere e gruppi informali di diventare protagonisti attivi nella gestione dei beni comuni e risponde anche all’esigenza emersa da tanti cittadini di “fare qualcosa per la comunità”, pur non facendo parte di nessuna associazione.

Attraverso i “patti di collaborazione”, si potranno sviluppare progetti concreti per la cura, la rigenerazione e la gestione di beni sia materiali che immateriali, come spazi urbani, aree verdi, e la promozione di iniziative culturali e sociali.

Questi strumenti sono pensati per essere flessibili e per valorizzare il capitale sociale e il senso di responsabilità della comunità.

I Patti di collaborazione rappresentano uno strumento flessibile e strutturato per favorire la partecipazione dal basso dove cittadini e istituzioni lavorano insieme per il bene comune.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini maranellesi nella cura dei beni pubblici si rafforza il senso di appartenenza alla comunità e si arricchisce la relazione fra persone e città.

Questo passo rappresenta un avanzamento significativo verso un modello di “amministrazione condivisa”, che mira a rafforzare la relazione tra i cittadini e la città, in linea con l’idea di una comunità aperta e solidale.