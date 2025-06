Modena: controlli nei parchi della Polizia Locale con l’unità cinofila

Prosegue con continuità l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole negli spazi pubblici della città, in particolare nelle aree verdi, scoraggiare comportamenti illeciti e tutelare la qualità della vita dei cittadini.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli mirati, al di fuori del piano coordinato dalla Prefettura. L’intervento rientra nella programmazione calendarizzata dei servizi di controllo, anche attraverso l’impiego dell’unità cinofila.

Le pattuglie, accompagnate dal cane antidroga della Polizia Locale, hanno effettuato verifiche nei parchi di San Giovanni Bosco, Torrenova e XXII Aprile, oltre che nella zona di via Anderlini. In particolare, presso il parco San Giovanni Bosco sono state identificate due persone e per una di esse è stato emesso un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana.

L’intera area verde di Torrenova è stata oggetto di un accurato sopralluogo, che ha dato esito negativo, senza riscontri di presenze sospette o irregolari.

In via Anderlini, gli agenti hanno identificato due persone e si sono fermati a dialogare con alcuni esercenti e commercianti della zona, raccogliendo segnalazioni e offrendo rassicurazioni sulla continuità dell’azione di presidio.

L’intervento si è concluso presso il parco XXII Aprile, dove sono state identificate cinque persone. L’unità cinofila ha consentito di individuare, tra i cespugli nei pressi dei laghetti, un piccolo nascondiglio di sostanze stupefacenti: sono state rinvenute e sequestrate quattro dosi di marijuana, abbandonate e pronte evidentemente per essere recuperate.

I controlli proseguono nelle prossime settimane, sia secondo la pianificazione autonoma dell’Amministrazione comunale sia nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura.