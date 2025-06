Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria contrarietà alla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria netta contrarietà alla realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, un’opera nata nel secolo scorso, pensata per una mobilità oggi superata e ormai non più sostenibile né sul piano ambientale né su quello economico.

Esprimiamo pieno sostegno al lavoro del consigliere comunale Giovanni Silingardi e del sindaco Mezzetti, che con coraggio istituzionale hanno sollevato la necessità di una revisione radicale del progetto, valutandone l’effettiva utilità pubblica, l’impatto sul territorio e il suo contributo negativo alla crisi climatica. Anche il concessionario stesso oggi ne mette in dubbio la sostenibilità economica.

Nel momento in cui l’intera Europa investe sulla mobilità ferroviaria – e Paesi come Austria e Svizzera limitano sempre più il traffico su gomma – l’Emilia-Romagna deve scegliere una visione moderna e lungimirante, puntando su ferro, ambiente e innovazione.

È questa la visione che il Movimento 5 Stelle porta avanti con coerenza e impegno:

Promuoviamo la Cispadana ferroviaria, che connetterebbe finalmente Sassuolo, Reggio Emilia e Modena ai principali corridoi ferroviari europei e ai porti di Ravenna e La Spezia;

Sosteniamo la trasformazione in metro-tranvia dell’attuale linea ferroviaria Modena-Sassuolo per un trasporto più efficiente e sostenibile per cittadini e lavoratori;

Siamo favorevoli alla bretella ferroviaria Cittanova-Marzaglia-Dinazzano e al potenziamento degli interporti di Marzaglia, Rubiera e Dinazzano, infrastrutture strategiche per lo sviluppo della logistica su ferro;

Sosteniamo con forza la realizzazione dello scalo merci della Bassa modenese, un’opera fondamentale per rendere la provincia di Modena un nodo centrale della mobilità di merci e persone in Emilia-Romagna e in Europa.

Chi continua a difendere la bretella autostradale lo fa con slogan logori e senza uno straccio di dato o visione. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, propone alternative concrete, studiate e sostenibili, che guardano al futuro.

Chiediamo che l’assessora Priolo riceva finalmente il nostro consigliere regionale Lorenzo Casadei, che da mesi sollecita un incontro più volte rimandato. È ora di aprire il Tavolo della Mobilità nella provincia di Modena e discutere con serietà di un futuro sostenibile.

Non resteremo a guardare mentre si tenta di rianimare un progetto morto e sepolto. Ci batteremo in tutte le sedi: in consiglio, nei territori, nelle piazze e nella stampa – troppo spesso distratta o silenziosa quando si parla del nostro lavoro.

È tempo di scegliere: ferro, ambiente e innovazione oppure asfalto, cemento e inquinamento?

Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Massimo Bonora

Coordinamento regionale e provinciale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna