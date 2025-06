Al Teatro Verdi di Poviglio giovedì 26 giugno primo appuntamento con la rassegna estiva GiraMondo

Torna al Teatro Verdi di Poviglio l’appuntamento con la rassegna GiraMondo, un viaggio ideale in quattro tappe che unisce cultura, musica, sapori e colori.

Nel fresco della distesa all’aperto, le titolari e animatrici del locale di via Mattei 12, Barbara, Martina e Silvia, in collaborazione con l’eclettico direttore artistico Mark Bee, propongono un viaggio immaginario tra aperitivi itineranti che comincia giovedì 26 giugno, con l’India, prosegue giovedì 10 luglio con la Polinesia, fa tappa giovedì 24 luglio in Francia e si conclude il 28 agosto in Brasile.

Prima tappa l’India, giovedì 26 giugno, dalle ore 19, con l’apericena in stile indiano e i sapori delle pietanze tipiche (samosa con salsa raita, chicken curry, riso pilaf e pane naan, pakora di verdura, dal makhani, barfi al cocco e tè indiano)

Il viaggio immaginario, tra caos e misticismo, lusso e povertà, profumo di spezie e incantatori di serpenti sarà accompagnato dal dj-set di Mark Bee e live sitar di Andrea Ferigo, in arte Sitarvala.

Gli eventi della rassegna “GiraMondo, viaggio tra aperitivi itineranti” iniziano alle ore 19.